Incendio intencional de vehículo en el barrio El Porteñito

• Un automóvil fue consumido totalmente por el fuego, no se registraron personas lesionadas

Efectivos del Destacamento de Bomberos Clorinda sofocaron el incendio de un vehículo en el barrio El Porteñito, en inmediaciones a la Planta de Gas.

El procedimiento se llevó a cabo este lunes alrededor de las 04:50 horas, momento en que personal de la especialidad, acudió al lugar tras ser alertado sobre el siniestro.

El auto, un Toyota Etios, estaba estacionado en un sector descampado y resultó con destrucción total a causa del incendio. No hubo lesionados, solo daños materiales.

Según las pericias, el incendio fue intencional, provocado con un elemento ígneo como fósforos o encendedor.

Se labran las actuaciones correspondientes para establecer las circunstancias del hecho y dar con el o los responsables. (Con foto)







