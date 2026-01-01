Intenso movimiento en la Terminal de Ómnibus de Formosa por vacaciones

El director de Transporte, el doctor Pablo Córdoba, realizó un balance de la primera quincena de enero, en el marco de las vacaciones de verano.

Consultado sobre el intenso flujo de personas en la Terminal de Ómnibus de la Capital, el cual se viene sosteniendo, destacó que “hemos cerrado un año muy positivo en materia de transporte en la provincia, con la incorporación de tres unidades cero kilómetros por parte de la empresa Nueva Godoy, aún dentro de un contexto de crisis nacional”.

Hizo notar que “Formosa es una de las pocas jurisdicciones que pudo incorporar unidades cero kilómetro gracias al esquema de subsidios que ha mantenido el gobernador Gildo Insfrán con fondos provinciales”, subrayando que ello permitió que “no solamente los usuarios no tengan que verse afectados con la cantidad de servicios, como sí ha sucedido en otras provincias donde han tenido que suspenderlos o reducirlos, sino también se ha mejorado la calidad de los mismos”.

Y remarcó que “eso habla a las claras de cuál es la diferencia entre un Estado presente y otro totalmente ausente en materia de transporte”, en referencia al Gobierno nacional del presidente Javier Milei.

En ese contexto, señaló que “en el mes de diciembre hemos tenido 569 servicios que se han prestado con total normalidad en toda la provincia y además se han puesto refuerzos durante las fiestas de fin de año”.

Asimismo, en cuanto a los controles, enfatizó que se concretan “los 365 días del año, de lunes a viernes y también los fines de semana, a través de una guardia, verificando la salida y la llegada de todos los micros”.

Del mismo modo, “los inspectores controlan que las unidades cuenten con el seguro vigente, que la revisión técnica que esté al día, de todas las luces externas y que se cumplan las medidas de seguridad interna, como los matafuegos y los martillos para las salidas de emergencia”.



