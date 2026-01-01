La Municipalidad continúa con operativos de limpieza y recolección en barrios de la ciudad

La Municipalidad de la ciudad, continúa interviniendo distintos sectores de la ciudad para profundizar la limpieza, por medio de la recolección de residuos domiciliarios y los de gran tamaño, puntualmente para evitar la formación de microbasurales que se generan por la acumulación fuera de horario.

Raquel Servín, Directora de Gestión Ambiental de la Municipalidad, precisó “esta semana seguiremos trabajando en los barrios del Fonavi, como La Paz y Venezuela, entre otros, exclusivamente haciendo hincapié en los microbasurales que se generan a raíz de los residuos que son arrojados en lugares que no corresponden, o por no retirarlos a horario”, dijo.

“Es importante recordar que en los barrios del Fonavi, la recolección es entre las 13 y 17 – destacó –, por lo que solicitamos la colaboración de los vecinos para sacar la basura a horario, evitando malos olores y daño ambiental, con las consecuencias que ello acarrea. Normalmente en este sector trabajamos los lunes y siempre encontramos la misma cantidad de residuos, por lo que pedimos nuevamente respetar los horarios de recolección”, expresó la funcionaria.

“Además de la basura domiciliaria pueden también pueden retirar chatarras, y todo tipo de residuos no convencionales, dejarlos en los parterres, y nosotros con las cuadrillas pasamos a retirarlos para evitar que se formen estos microbasurales. Para dar aviso a la Municipalidad ante alguna situación de acumulación que requiera retiro, se puede llamar a la línea gratuita de 0800-9999-147”, dijo Servín para concluir.



