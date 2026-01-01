Con importante concurrencia se desarrolló operativo de castración y desparasitación en el barrio 28 de Junio

Organizado por La Secretaría de Acción Social Municipal, desde el área de Zoonosis y Protección Animal, se concretó este martes con nutrida concurrencia un nuevo operativo sanitario e integral que incluyó castración, desparasitación y atenciones, en la cancha “Pequeños Valores” ubicada en el barrio 28 de Junio.

“Desde tempranas horas llegamos con nuestro equipo para hacer hincapié en todo lo relativo a la salud pública vinculada a la zoonosis, y al control poblacional en lo que respecta a la castración”, señaló la directora de Zoonosis y Protección Animal, Catalina Espinoza.

“El operativo inició a las 8, programado así para evitar las altas temperaturas, ya que los animalitos deben venir en ayuna de sólidos y líquidos, por lo que en temporada estival hacemos el operativo solo por la mañana”, explicó. “En cuanto a la esterilización, la funcionaria comunal recordó “es muy importante, por un lado por un motivo individual, ya que se evitan apariciones indeseadas, tumores de mamas, de útero, enfermedades testiculares y venéreas, mejorando la vida del animalito y de la familia”, detalló.

“También es importante a nivel comunitario, porque se evitan la proliferación de perros vagabundeando, merodeando por la basura, causando accidentes de tránsito o transmitiendo enfermedades; es decir que tiene beneficios individuales y comunitarios”, agregó.

“Hay que destacar – dijo por último –, que es loable la decisión política que se tomó para encarar un programa extensivo y masivo de control poblacional, castrando de manera gratuita a las mascotas, ya que se hacen de lunes a viernes en nuestras tres sedes fijas, como también de manera itinerante para garantizar la accesibilidad a más vecinos”, concluyó Espinoza.



