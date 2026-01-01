El bicampeón mundial Enzo Vicente visitó el Paraíso de los Niños

El destacado deportista formoseño Enzo Vicente, bicampeón del mundo en Artes Marciales, visitó este martes 20 la colonia de vacaciones del Paraíso de los Niños, en el marco de una actividad impulsada por el Gobierno de la provincia de Formosa.

Con apenas 22 años y una trayectoria que lo posiciona como una de las figuras más importantes del deporte argentino a nivel internacional, Vicente fue rápidamente reconocido por los niños y niñas que participan de la colonia, con quienes compartió una charla motivacional centrada en la importancia del deporte, la disciplina y el esfuerzo personal.

“Muchos de ellos me siguen en las redes sociales, así que me reconocieron enseguida. Para mí es muy lindo venir, compartir mi experiencia, contarles quién soy a los que no me conocen y motivarlos a que elijan el deporte”, expresó el campeón mundial en declaraciones a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR).

Durante la entrevista, el joven deportista volvió a destacar un mensaje que suele transmitir en cada encuentro: “Se puede vivir del deporte”, y valoró especialmente el acompañamiento del Gobierno provincial en su carrera, tanto en el plano deportivo como humano, para afrontar los desafíos que se plantea a nivel internacional.

En cuanto a sus próximos compromisos, Vicente adelantó que en marzo competirá en Brasil, motivo por el cual se encuentra realizando una exigente pretemporada en la provincia, aprovechando la infraestructura deportiva disponible en Formosa.

“Volvemos al WGP, a la franquicia de Brasil, para pelear nuevamente por un lugar en el ranking. Soy el mejor argentino, ahora hay que demostrar que también soy el mejor sudamericano”, afirmó con determinación.

Por su parte, su entrenador, Juan Vicente, brindó detalles sobre la preparación física que llevan adelante. “Estamos en la mitad de la pretemporada que realizamos en el Estadio Cincuentenario, aprovechando el cajón de arena, escaleras, rampas y todas las instalaciones, que son espectaculares y nos permiten desarrollar un entrenamiento completo”, señaló.





Finalmente, el entrenador agradeció el respaldo del Gobierno de la provincia de Formosa, destacando el apoyo constante a un deportista que representa a la provincia en distintos escenarios del mundo.







