La exitosa apertura de la Colonia de Vacaciones de la pileta municipal de Ingeniero Juárez visibilizó el compromiso de un Estado Presente

La obra visibiliza la acción de un Estado presente que garantiza derechos y genera igualdad de oportunidades.

El intendente de Ingeniero Juárez, Rafael Nacif, inauguró la Colonia de vacaciones de la pileta municipal, una obra que se concretó gracias al trabajo articulado entre el Municipio y el Gobierno de la Provincia de Formosa, y que representa una inversión destinada a mejorar la calidad de vida de la comunidad.

El acto contó con la presencia del vicegobernador de la Provincia Dr. Eber Solis, y parte del Gabinete Provincial. Solis, quien acudió en representación del Gobernador de la Provincia, Dr Gildo Insfran, recordó la importancia y la prioridad que se da a la comunidad, dentro del modelo formoseño.

Asimismo, se destacó que la pileta municipal permitirá que niños y niñas de la localidad puedan aprender a nadar, jugar y compartir en un espacio seguro, cuidado y de acceso gratuito, con controles de salud y la presencia de profesionales capacitados.

Igualmente, Nacif remarcó que el lugar estará abierto a toda la comunidad, pensado como un ámbito de encuentro, integración e inclusión para las familias juarenses.

En ese sentido, el jefe comunal subrayó que el acceso al deporte, la recreación y el cuidado de la salud no debe ser un privilegio, sino un derecho, y que esta obra responde a una política pública que pone en el centro la justicia social y la unidad, pilares del Modelo Formoseño.

El intendente agradeció especialmente a nuestro Gobernador, el doctor Gildo Insfrán, por el acompañamiento permanente a Ingeniero Juárez y por garantizar las mismas oportunidades de progreso para todos los formoseños, vivan donde vivan, lo que permitió que esta obra hoy sea una realidad.

Finalmente, expresó su emoción al ver a los niños y niñas disfrutar de un espacio que pertenece a toda la comunidad, y convocó a seguir trabajando de manera unida, con compromiso y esperanza, para construir un Ingeniero Juárez con más igualdad y más futuro, remarcando que cuando el Estado está presente, los desafíos se superan y los sueños se hacen realidad.



