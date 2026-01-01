Continúa con gran participación de niños el segundo módulo de la colonia de vacaciones de la Municipalidad

Continúa a pleno la Colonia de Vacaciones organizada por Municipalidad capitalina, la que viene desarrollándose con una nutrida concurrencia de niños y niñas en sus dos sedes: el Complejo Municipal “Los Iglú” y el camping de la AME, de lunes a viernes por la mañana, con actividades de gran atracción para los más pequeños.

Guillermo Ovelar, Director de Deportes de la Municipalidad, señaló “la Colonia de Vacaciones 2026 de la Municipalidad prosigue esta semana con todas sus actividades deportivas y recreativas, los lunes y martes en el Complejo “Los Iglú”, y los miércoles, jueves y viernes en el camping de la AME, allí con la escuela de natación y otras disciplinas atractivas”, detalló.

“Todos los días estamos desde las 8 de la mañana hasta las 11.30 – continuó –, actualmente con un cupo de aproximadamente 100 asistentes, entre hijos de empleados municipales y chicos de distintos barrios de la ciudad. El primer módulo concluyó el 15 de enero, el actual se mantiene en curso hasta el 31 del corriente, y el último será hasta el 15 de febrero”, anticipó.

Finalmente recordó que, “los interesados en concurrir, pueden acercarse por la mañana a las oficinas de la Dirección de Deportes, en San Martín al 1000, en el primer piso del Paseo de Compras, de 8 a 12; también al Complejo “Los Iglú” de lunes a viernes de 18.30 a 21.30, o bien comunicarse con nuestra coordinadora al 3704098232”, dijo Ovelar para concluir.



