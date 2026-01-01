La Policía detuvo a un hombre en la vía pública y secuestró droga

• El procedimiento se realizó en el sector conocido como “Barco Hundido”, del barrio Lote 4 de la ciudad capital

Efectivos de la Dirección General de Drogas Peligrosas aprehendieron a un hombre y secuestraron marihuana, tras un procedimiento realizado en la vía pública, de la ciudad capital.

El procedimiento tuvo lugar, cuando los efectivos realizaban recorridas preventivas y detectaron a un individuo que merodeaba en el sector conocido como “Barco Hundido”, del barrio Lote 4.

Ante ello, tras verse sorprendido por los policías antinarcóticos, de forma instantánea arrojó un paquete para luego intentar huir del lugar, pero fue demorado de inmediato.

En presencia de testigos hábiles, los integrantes de la Delegación Drogas Peligrosas, verificaron el paquete que había sido descartado el cuál contenía sustancia vegetal compacta.

La sustancia fue sometida a la prueba química de orientación cromática, la cual arrojó resultado positivo para principio activo de la Cannabis Sativa y un peso total de 702,5 gramos de marihuana.

Lo actuado fue informado al Juez de Feria del Juzgado de Instrucción y Correccional del Fuero Contra el Narcocrimen de la Primera Circunscripción Judicial, Dr. Enrique Guillén, quien dispuso la detención del sujeto y el secuestro del estupefaciente, realizándose actuaciones correspondientes y el traslado hasta Dependencia policial.