González: “La ex diputada mintió sobre su viaje al exterior”

Continúan las repercusiones tras la difusión de imágenes que muestran a la ex diputada provincial Gabriela Neme (La Libertad Avanza) arribando al Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, en Asunción, acompañada por sus dos hijos, entre ellos el concejal capitalino Mattia Canepa Neme.

La ex legisladora había negado públicamente haber viajado al exterior, incluso realizando transmisiones en vivo y publicaciones en redes sociales. Ante la publicación de los videos el ministro de Gobierno de Formosa, Jorge González, cuestionó la contradicción entre esas afirmaciones y las pruebas visuales.

“Me parece que algunas veces uno es amo de sus silencios y esclavo de sus palabras. Si vos construís tu imagen a partir de señalar las actitudes del contrario y después haces lo mismo, te encuentran en absoluto offside", afirmó González. El funcionario aclaró que lo cuestionable no es el viaje en sí —“tiene todo el derecho del mundo de viajar”— sino la versión pública que sostuvo Neme: “Lo negó con posteos, lo negó con vivos, lo negó con explicaciones que eran mentiras”, detalló, agregando que no es la primera vez que la cuestionada exlegisladora es descubierta en mentiras.

Dijo que además la mujer culpó rápidamente a los medios oficiales, pero desde su punto de vista, esto se trata de un “ataque de falsa bandera”, es decir que la publicación de las imágenes llegando al aeropuerto surgieron del propio entorno de la ex legisladora.

“Cuando el golpe viene de tu mismo lado, ya es complicado” ironizó el ministro y enfatizó en que “esto tiene olor a eso”.







