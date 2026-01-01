El Gobierno de Formosa garantiza el Servicio Social Nutricional durante todo el año, incluso en vacaciones

El delegado zonal Pilagás, profesor Néstor Fabián Santander, destacó y agradeció la decisión del Gobierno de la Provincia de Formosa de sostener el Servicio Social Nutricional durante el receso escolar, reafirmando una política pública que prioriza el bienestar integral de niños, niñas y adolescentes en todo el territorio provincial.

Subrayó que esta medida, que se implementa de manera ininterrumpida año tras año, es una clara expresión del Modelo Formoseño impulsado por el gobernador Dr. Gildo Insfrán, donde el Estado asume un rol activo en la garantía de derechos fundamentales como la alimentación y la educación.

“El Servicio Social Nutricional se desarrolla con total normalidad durante todo el año. El Gobierno provincial provee las partidas presupuestarias necesarias a cada institución educativa de acuerdo a su matrícula, lo que permite a los directivos ofrecer alimentos saludables y nutritivos a estudiantes de todos los niveles y modalidades”, expresó el funcionario.

Esta política pública no solo asegura el acceso a una alimentación adecuada, sino que también tiene un impacto directo y positivo en la salud, el desarrollo y el rendimiento académico de los estudiantes, fortaleciendo la igualdad de oportunidades y acompañando las trayectorias educativas, especialmente en los sectores más vulnerables.

Santander remarcó además que el compromiso del Estado provincial no se interrumpe durante el receso escolar, garantizando la continuidad del servicio en vacaciones. En ese sentido, informó que el pasado viernes 16 de enero de 2026, todas las instituciones educativas con Servicio Social Nutricional activo recibieron las partidas correspondientes, tanto para copa de leche como para comedor, asegurando así la provisión de alimentos durante este período.

Finalmente, desde la Delegación Zonal Pilagás se destacó y valoró el esfuerzo y la vocación de directivos, docentes y personal de cocina, quienes hacen posible la implementación diaria del servicio. “Reconocemos y agradecemos profundamente el compromiso de cada trabajador y trabajadora de la educación que, con responsabilidad y dedicación, cuidan el bienestar de nuestros niños y niñas”, concluyó Santander.

De esta manera, el Servicio Social Nutricional se consolida como una política pública central del Modelo Formoseño, donde la presencia del Estado garantiza derechos, promueve la inclusión social y fortalece una educación con justicia social y equidad territorial.



