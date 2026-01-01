“Formosa trabaja todo el año en el río Pilcomayo”

El ministro de Gobierno de Formosa Jorge Gonzalez valoró la reciente gira realizada por el Vicegobernador por el oeste provincial, para supervisar obras de importancia, para contener la crecida del río Pilcomayo.

En ese marco, recordó que la provincia realiza durante todo el año tareas de limpieza de correderas, y ante la crecida por lluvias en la cuenca alta también barreras de contención, para mitigar el efecto sobre las poblaciones.

En declaraciones que brindó a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) recordó que se trata de un río que arrastra muchísimo sedimento a su paso, lo que provoca la colmatación del cauce, exigiendo un denodado trabajo por parte del Estado provincial, para “la realización de las defensas de protección de las localidades, de los núcleos habitacionales que hay en la zona de su recorrido, como también la de la limpieza de los cauces a los fines de que el agua pueda correr”.

Destacó que en la actualidad se debe sostener la situación en el Proyecto Pantalón, donde se produce la repartición de aguas entre Argentina y Paraguay.

“Este año hemos tenido un inconveniente, en el que en las primeras crecidas, el Paraguay tenía cerrado su canal, por lo tanto el ciento por ciento de las aguas, con el ciento por ciento de los sedimentos y todas las impurezas que trae el río (troncos, árboles, mucha suciedad) en algun lugar se asientan. El Paraguay no abría su canal entonces, lo que pasó es que las propias aguas del río abrieron el canal paraguayo e ingresa el agua” detalló.

Indicó que en el río por un lado se deben fortalecer las defensas y mantener las correderas para que “el río pueda circular sin perder velocidad y por lo tanto no asiente ese sedimento en su cauce y que vaya asentándolo en distintas zonas más bajas que están en lo que es el área del Bañado a la Estrella”.

Agregó que ese trabajo se viene haciendo para que “cuando las aguas lleguen a la ruta 28 ya estén limpias y que empiece todo ese trabajo importantísimo de la derivación de las aguas del Bañado a la Estrella para poder alimentar los distintos canales que nos permiten brindar el agua dulce a muchas localidades de nuestra provincia”.

Reconoció que a lo largo del camino se encontrarán siempre “voces disonantes” que miran sólo parte de la realidad, y no valoran la importancia simbólica de que el propio Vicegobernador recorra la zona, tomando contacto con las familias que pudieran ser afectadas por la crecida.



