Desde el juzgado de faltas municipal se llama a tomar conciencia sobre el respeto a la ordenanza 8070/24

El Juzgado Municipal de Faltas de la comuna capitalina continúa desempeñándose y atendiendo al público durante el receso administrativo, actualmente ingresando actas de infracción relativas a festejos de fin de año, y dando continuidad a las facilidades de pago para ponerse al día con otras multas.

Adriana Smith, Juez Municipal de Faltas, precisó “en estos momentos, entre otras cosas, uno de los ingresos que se destacan es el de actas de infracción por el uso de pirotecnia, en violación de la Ord. N° 8070, por lo que empezamos a notificar por uso y venta ilegal de pirotecnia sonora”, dijo. “Cabe destacar que la mayoría responde a venta ilegal en la vía pública, de donde se decomisó una gran cantidad de artículos”, aclaró.Explayándose sobre el tema, Smith señaló que, “más allá de la sanción que corresponde, nosotros hacemos hincapié en la concientización, pues se trata de una responsabilidad compartida, no solo del Municipio a través de los controles, sino también por parte de los vecinos a quienes cabe evitar comprar y usar estos artículos para proteger a grupos vulnerables de personas, el bienestar animal y la seguridad ambiental”, sostuvo. “Hay que tener en cuenta que muchas veces fueron causales de incendios y también se han lesionado personas”, subrayó.“Otros temas que competen al Tribunal de Faltas – añadió Smith –, son las infracciones relativas al tránsito y a obras, y actualmente están ingresando las actas por alcoholemia y cruce del semáforo en rojo, como también las de obras clandestinas y baldíos en mal estado”, detalló. “Esto último es muy corriente ver en la ciudad, y no solo no están cercados, sino que tampoco cumplen las condiciones de limpieza como versa la ordenanza; por lo que, una vez ingresada la infracción se procede directamente a la multa”, aseguró.Por último, la funcionaria comunal recordó “que permanecen vigente el plan de pago con una bonificación del 50% del valor de la multa por pago contado. El mismo es para acompañar el plan de facilidades que se extiende desde Ingresos Municipales, puesto que muchas personas en esta época eligen regularizar su situación tributaria y de infracciones ante el Municipio”, dijo Smith para finalizar.