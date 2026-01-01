Formosa recibe la X Copa Argentina de Triatlón “Vuelta Fermoza”

La ciudad de Formosa será sede este domingo 1° de febrero de la X Copa Argentina de Triatlón “Vuelta Fermoza” y de la Copa Regional de Desarrollo World Triathlon destinada a atletas Junior, Sub 23 Elite y Elite. La cita será este domingo 1° de febrero en el Paseo Costanero capitalino.

Camino a la gran jornada se desarrolló un campamento para atletas y entrenadores, instancia de formación y entrenamiento previo a la gran cita, formando parte de ella deportistas de Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, Guatemala, Perú, Paraguay y Uruguay.

En el lanzamiento de la competencia, realizado el viernes 30, a través de una conferencia de prensa quedó presentada la doble jornada de triatlón que se vivirá este domingo en Formosa.

Se contó con la presencia de funcionarios provinciales y el presidente de la Confederación Suramericana de Triatlón y presidente de la Federación Argentina de Triatlón, Orlando Aráoz.

Se anticipa que se vivirá una jornada apasionante, donde, una vez más, Américas Triatlón y World Triathlon confiaron en Formosa para ser anfitriones de la Copa Regional de Desarrollo 2026.

Por ello, Aráoz sostuvo que “es una emoción” poder llevar a cabo la “décima edición” de este tipo de evento, pese a “este momento tan difícil a nivel nacional en que todo cuesta más para el deporte social, ni qué hablar para el de alto rendimiento”.

Por lo tanto, todavía es más gratificante poder llevarlo adelante, gracias a que existe “un equipo tremendo en Formosa, donde están todos siempre presentes; desde los entrenadores de las escuelas de triatlón, quienes trabajan a diario con los deportistas”, declaró.

También valoró a la organización que está capacitada para esto, enfatizando que, nuevamente, “América Triatlón está en Formosa”, de modo que “como presidente de la Sudamericana y miembro de la Confederación Panamericana”, expresó sentir “un orgullo muy grande”.

Formosa, otra vez sede

En la misma sintonía, el administrador general del Instituto de Asistencia Social (IAS), el arquitecto Edgar Pérez, señaló que “es muy importante que Formosa vuelva a ser sede de un evento deportivo, en este caso, del triatlón de nivel internacional con atletas de elite, sub 23, donde muchos de ellos vienen con la posibilidad de sumar puntos para el ranking mundial. Además, en paralelo, una fecha del campeonato argentino”.

Este destacado evento que se desarrollará en la Costanera capitalina, a la vera del río, “volverá a poner a nuestra provincia en lo alto como escenario deportivo, donde muchas banderas van a estar representadas por estos atletas”, precisando que serán “casi 170” los que competirán.

“Así que muy contentos” por eso, y “en un contexto complejo que vive el país”, sin embargo, “gracias a la política de Estado del gobernador Gildo Insfrán es posible organizar un evento de esta magnitud”, acentuó.

En ese sentido, resaltó la infraestructura al marcar que los nuevos espacios inaugurados de la piscina olímpica climatizada y la pista de atletismo del Centro de Educación Física N° 1, ideales para tal cita deportiva.

Por todo ello, desde el Gobierno de Formosa “el objetivo es recibirlos de la mejor manera”, manifestó Pérez, ponderando que “nos enorgullece que un formoseño esté al frente de una Federación Sudamericana y de la Federación Argentina de Triatlón, como es el compañero Orlando Aráoz”.

Para finalizar, recalcó que “la provincia está preparada” para organizar un certamen de estas características, a lo que Mario Romay, secretario de Deportes y Recreación Comunitaria, sumó: “Estamos contentos de seguir con el crecimiento”.

Y reafirmó que se seguirá aportando “desde Formosa a la continuidad del triatlón, más allá de desarrollar a nuestros atletas” en esta disciplina, valorando, a su vez, las políticas de Estado de la provincia, donde “estamos todos unidos” fomentándolo.

“Este es el segundo año de recortes presupuestarios desde la Nación, lo que hace estragos en el deporte”, lamentó, no obstante, pese a ello, significó que “desde Formosa seguimos colaborando para el deporte de la Argentina”.



