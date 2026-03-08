La Asociación Italiana de Formosa lanza su Primera Bienal de Cuentos y Relatos

Bajo la organización de su Club Literario, la histórica entidad convoca a escritores locales y regionales a participar por importantes premios en efectivo y la publicación de sus obras. Hay tiempo hasta el 15 de mayo de 2026.

La Asociación Italiana de Socorros Mutuos de Formosa, a través de su activo Club Literario, ha dado un paso firme en la consolidación del mapa cultural de la provincia al anunciar la apertura de su Primer Concurso Bienal de Cuentos y Relatos. Esta iniciativa no solo busca premiar el talento narrativo, sino también fortalecer los lazos entre la institución, la comunidad literaria y la sociedad formoseña en su conjunto.

La convocatoria fue realiza el pasado viernes 13 de marzo en una conferencia de prensa con la participación de miembros de la Comisión Directiva, es abierta y pública para todas las personas mayores de 16 años. Con una temática libre, aunque con una sugerencia de enfoque regional, el certamen invita a capturar historias, paisajes y sensibilidades propias de nuestro entorno.

"Queremos promover la escritura creativa como una herramienta de reflexión y construcción de sentido", señalaron desde la organización. Entre los objetivos centrales destaca la voluntad de incentivar una identidad narrativa regional y propiciar un intercambio generacional entre escritores nóveles y referentes ya consagrados del ámbito literario.

Jurado de prestigio y evaluación personalizada

Uno de los puntos más destacados de esta Bienal es su sistema de evaluación en dos instancias, que garantiza transparencia y un aporte pedagógico a los participantes:

1. Jurado de Selección: Integrado por la Prof. Prisca Giménez (Taller Literario), el Sr. Eduardo Donkin (Club de Lectura) y la Prof. Jessica Cabaña (Club Literario). Este equipo seleccionará a los finalistas y, en un gesto de gran valor para los autores, emitirá una breve evaluación crítica para aquellos trabajos que no resulten elegidos, a modo de devolución constructiva.

2. Jurado de Premiación: La decisión final recaerá en figuras de renombre como el Prof. Hugo Alberto Terán y el Dr. Benito Aranda, junto al Presidente de la Asociación Italiana.

Premios y Reconocimientos

El certamen ofrece un incentivo económico significativo, además del prestigio de la publicación:

● 1er Premio: $300.000, diploma, libro y publicación en la antología anual.

● 2do Premio: $150.000, diploma, libro y publicación.

● 3er Premio: $75.000, diploma, libro y publicación.

La entrega de galardones se realizará en junio de 2026, en el marco de los festejos por el aniversario de la Asociación Italiana.

¡Cómo participar?

Para los interesados en postular sus obras, se han establecido pautas claras de presentación:

● Plazo: Recepción abierta hasta el viernes 15 de mayo de 2026 a las 24:00 h.

● Formato: Textos de hasta 4.000 palabras (máximo 4 páginas).

● Vías de entrega:

o Digital: A través del formulario en el blog oficial clubliterarioformosa.blogspot.com o vía mail a cosasycoces@gmail.com o fap2019fsa@gmail.com.

o Papel: En la sede de la institución (Av. 25 de Mayo 353 -altos, Formosa Capital) bajo el sistema de doble sobre cerrado para garantizar el anonimato.

Nota importante: Se recomienda a los autores prestar especial atención a la corrección gramatical y ortográfica, ya que el reglamento establece criterios estrictos de exclusión por errores excesivos para mantener la calidad del certamen.

Con esta Bienal, la Asociación Italiana reafirma su compromiso histórico con la cultura, transformándose en un faro para la producción literaria de la provincia y generando un acervo que documentará la sensibilidad formoseña para las generaciones venideras.

Mas información al celulares Cel. 370 470-9586







