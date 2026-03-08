Abogados del foro local analizaron alcances de la Reforma Laboral vigente

Organizada por El Consejo Profesional de la Abogacía y la Comisión de Jóvenes Abogados se concretó en horas de la tarde de este viernes 13 de marzo, la primera de las dos jornadas de formación y capacitación en torno a la Reforma Laboral en vigencia en la República Argentina.

Oficiaron de expositores, los Dres. Pamela Ifrán, Víctor Portales y Marcos Antonio Rea, jueces del Tribunal del Trabajo de la Primera Circunscripción de la provincia y el subsecretario de Asuntos Gremiales Hugo Telesforo Jara, que con claridad abordaron los distintos aspectos de la reforma y los desafíos que plantea.

Durante el encuentro se analizaron los principales cambios normativos y su impacto en el ámbito laboral y profesional.

El análisis jurídico de la reforma laboral y sus implicancias en el sistema de relaciones laborales en la Argentina, es fundamental para el futuro de los trabajadores y la labor de los letrados y magistrados.

Agrademos a los colegas que colmaron los salones de la Institución por su interés en la temática abordada. Los esperamos el próximo miércoles 18 en la continuidad de los encuentros.