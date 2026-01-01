Trabajo de formoseños sobre cestería llegó a una revista de la UNESCO

La directora de la Asociación Folklórica Estampas Norteñas de Pirané y presidenta del Comité de Directores de Grupo del Consejo Internacional de Arte Folklórico (CIOFF) Argentina, profesora Valeria Villamayor, dialogó con la Agencia de Noticias de Formosa (AGENFOR) acerca de la publicación “Cestería – compartiendo experiencias desde el territorio”, realizada junto a otros dos integrantes del equipo y publicada en la revista Living Heritage Series de la UNESCO, con reconocimiento internacional.

En ese marco, indicó que comparte la autoría del escrito con la profesora Lucía González y el joven Gonzalo Pereyra Bernal, quienes también integran la Asociación Folklórica Estampas Norteñas, y precisó que desde hace 38 años “venimos trabajando para preservar el patrimonio cultural e inmaterial”, por lo que consideró que “es importante resaltar lo que tiene nuestra provincia de Formosa”.

“Estampas Norteñas forma parte del CIOFF, una red integrada por ocho provincias del país. En ese marco, cuando se planteó la posibilidad de desarrollar un artículo para la revista y luego de atravesar el proceso de selección, se pensó en nuestra Asociación Folklórica para llevar adelante este trabajo, no sólo por el recorrido artístico, sino por el compromiso sostenido con la preservación del patrimonio cultural e inmaterial, aquello que está vivo, que se transmite y se cuida en comunidad; y eso es lo que sucede con la cestería en Formosa”, explicó.

Selección

Respecto al artículo, Villamayor señaló que fue presentado junto con 53 trabajos de todo el mundo, de los cuales fueron seleccionados 20 en una primera instancia y luego 12, entre los que “tuvimos la alegría y la satisfacción de que nos eligieran a nosotros, a la provincia de Formosa, para presentar la cestería como patrimonio cultural”.

“Lo que más llamó la atención a quienes tuvieron la responsabilidad de la selección es cómo trabaja Formosa con los pueblos originarios y las distintas etnias, porque a través de los viajes y las giras no solamente vamos a bailar, también damos clases didácticas. Siempre despierta interés el trabajo en equipo que tenemos con nuestros pueblos originarios”, desarrolló.

Y agregó: “La Asociación Folklórica Estampas Norteñas, desde hace mucho tiempo, rescata cantos, poesías, vivencias, y todo eso lo sistematizamos en un banco de memoria donde vamos recuperando el patrimonio de cada provincia; por eso, para nosotros, es fundamental destacar el trabajo que realizan nuestros pueblos originarios”.

Asimismo, la referente destacó el interés internacional que despertó la cestería por su “entramado cultural y social que se transmite de generación en generación” y que “no se pierde en el tiempo, sino que permanece vigente”.

Villamayor también puso en valor el reconocimiento gubernamental a los pueblos originarios a través de la Ley Integral del Aborigen N.º 426, que posiciona a Formosa como “pionera en brindar un lugar y un espacio”, con una normativa que establece el “reconocimiento igualitario”, algo que “no ocurre en todos los territorios”.

“Creo que todo eso fue lo que llamó la atención, más allá del trabajo que venimos realizando desde hace años, y es lo que nos permite posicionarnos para contar hoy con un artículo en una revista tan prestigiosa”, ratificó.

Transmisión comunitaria

En cuanto a los criterios utilizados para la producción del texto, precisó que están vinculados a las tres obras coreográficas que desarrolla la Asociación Folklórica Estampas Norteñas: Vuelta a Formosa, El último cacique y El Camalotal, caracterizadas por el uso de elementos realizados por comunidades originarias.

“En ese marco establecimos un contacto, ya que en 2023 nos tocó organizar un foro del CIOFF y debíamos realizar un taller. Por eso convocamos a dos mujeres de la comunidad Pilagá, que viven en un asentamiento en Pirané, quienes brindaron el taller para trabajar con carandillo”, detalló.

Y añadió: “Fue todo un proceso, porque nos contaban cómo extraían las fibras, los métodos que utilizaban, los materiales y el trenzado”.

Villamayor recordó que el foro tuvo “una repercusión muy positiva”, ya que permitió a los participantes profundizar en la identidad multiétnica y pluricultural de la provincia de Formosa. A través de los talleres, destinados no sólo a artesanos sino también a músicos, se expuso el trabajo de las talleristas en cestería.

“Todo ese proceso comenzó allí. Fuimos seleccionados y atravesamos varias etapas. En noviembre de 2024 nos comunicaron que habíamos pasado la primera instancia, pero que querían escucharnos y conocer el trabajo. Esa exposición se realizó en Paraguay, en el encuentro mundial de la UNESCO, al que fuimos invitados”, relató.

Y agregó: “Durante cinco días pudimos exponer cómo la cestería ancestral llega a los escenarios, a la coreografía, al vestuario, y cómo se convierte en una herramienta para mostrar esta Formosa multicultural”.

Por último, la directora de la Asociación Folklórica Estampas Norteñas reflexionó que “una artesanía y un saber ancestral se transmiten en comunidad y están ligados al territorio, con una identidad que no se conserva en vitrinas o galerías, sino que se cuida acompañando a quienes lo practican todos los días”.

“Y en Formosa esto está muy cuidado, es nuestro patrimonio vivo; y si vamos un poquito más allá también, podemos decir que cuando hay una planificación y hay políticas públicas como propone el Modelo Formoseño, el patrimonio cultural se transforma en una herramienta de arraigo, de inclusión, y esto se puede llevar a este tipo de proyectos donde hoy a Formosa la oposición en un lugar súper importante”, concluyó.



