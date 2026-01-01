Dengue: Nueva disminución de casos esta semana

A pesar del positivo contexto sanitario, en la provincia, piden a la comunidad que siga cumpliendo con la prevención, debido a que las altas temperaturas y humedad propician la formación de criaderos de mosquitos, siendo su eliminación la medida clave.

Un nuevo parte de la situación epidemiológica del Dengue informó que, en la última semana, se han realizado 4.937 test de vigilancia y búsqueda activa de casos febriles, arrojando tres de ellos resultado positivo.

Los mismos corresponden a Clorinda, Laguna Yema e Ibarreta, respectivamente.

Asimismo, no hay pacientes internados actualmente en hospitales de tercer nivel de complejidad de la ciudad Capital, ni tratados con transfusión de hemocomponentes provistos por el Centro Provincial de Hemoterapia.

Tampoco se registraron fallecimientos por Dengue y se realizaron 29 llamadas telefónicas de seguimiento clínico diario a pacientes.

En ese marco, desde el 1 de enero a la fecha, se diagnosticaron 24 casos con el serotipo viral circulante DEN 2, sin fallecimientos.

En cuanto a las acciones de control focal domiciliario y de protección personal, se visitaron 6921 viviendas, de las cuales se bloquearon 4311, estaban cerradas 1735, se negó el ingreso a la brigada sanitaria en 875 y se erradicaron larvas del mosquito en 353.

A su vez, se proveyeron repelentes y larvicidas fabricados por LAFORMED a 4311 hogares.

Para todas estas acciones de control del Aedes aegypti, se afectaron a 359 personas.







