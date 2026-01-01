En distintas intervenciones secuestraron cuatro motocicletas y demoraron a cinco personas

• Fue durante tareas preventivas en distintos puntos de la ciudad

Efectivos de la fuerza provincial llevaron adelante diferentes procedimientos exitosos concretados en esta ciudad y en la localidad de General Manuel Belgrano.

El primer caso fue el viernes último a las 19:30 horas, cuando integrantes de la Comisaría Belgrano demoraron a un joven, que circulaba en una Honda Wave, con pedido de secuestro en una causa por “Hurto”.

Detenido y secuestro fueron trasladados hasta la dependencia policial y todo quedó a disposición de la Justicia.

También, el sábado último en horas de la madrugada, los uniformados de la Comisaría Seccional Primera realizaban recorridas preventivas por zona céntrica, de esta ciudad.

Durante esa actividad, detuvieron a un sujeto que intentó robar una bicicleta, de un inmueble en la intersección de las calles Eva Perón y Salta.

El último procedimiento, fue concretado en la madrugada del sábado por efectivos de la Subcomisaria República Argentina, quienes demoraron a tres motoqueros que ponían en riesgo la seguridad del tránsito.

Durante la intervención, secuestraron tres motocicletas, iniciaron una causa judicial y dos causas por contravenciones.



