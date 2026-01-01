Récord en el Parque Acuático: 20.600 personas asistieron este domingo

En un nuevo domingo de altas temperaturas, el Parque Acuático “17 de Octubre” volvió a ser uno de los principales puntos de encuentro para familias locales y turistas. Así lo destacó el subdirector del complejo, Nicolás Pintos, quien remarcó el éxito de la temporada de verano y la gran afluencia de público.

De acuerdo a información oficial, fueron 20.600 las personas que eligieron el Parque este domingo. La semana pasada habían sido 18.700 personas.

“Estamos viviendo otro domingo de mucho calor y mucha gente, disfrutando a pleno la temporada de verano en el parque acuático. Recibimos muchas familias, personas que se acercan por primera vez al predio y también visitantes de otras provincias y del Paraguay, que nos acompañan siempre. Estamos muy contentos con cómo se viene desarrollando la temporada”, expresó en diálogo con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR).

Pintos señaló que, debido a las altas temperaturas, muchas personas eligen ingresar en horarios más avanzados de la tarde, lo que permite disfrutar del complejo de manera más cómoda.

“Hay un gran trabajo detrás de todo esto y, sobre todo, un gran equipo humano. Sabemos que no es fácil por la gran cantidad de gente que recibimos, pero cada año tratamos de mejorar y creemos que se nota”, afirmó.

En cuanto a los horarios, recordó que la pileta libre funciona de miércoles a domingo, de 15:30 a 20:00 horas, y que para ingresar solo se requiere DNI físico. Además, remarcó una de las novedades de esta temporada:“Los menores deben ingresar acompañados por un adulto, una medida pensada para reforzar la seguridad de los chicos y brindar mayor tranquilidad a las familias”.

Elementos prohibidos

Respecto a los elementos permitidos y prohibidos, Pintos explicó que, por razones de seguridad, no se permite el ingreso de envases de vidrio, bebidas alcohólicas, objetos punzantes ni fumar dentro del predio. “La gente circula descalza y es muy peligroso que haya elementos cortantes. Lo que sí pueden traer es comida, bebidas sin alcohol, tereré, silletas, sombrillas, todo lo necesario para pasar una linda tarde en familia”, aclaró.





Asimismo, recordó que el parque cuenta con un servicio gratuito de lockers, donde los grupos familiares pueden guardar sus pertenencias presentando el DNI y recibir una llave para mayor seguridad.

Concurrencia

En cuanto a la concurrencia, los números reflejan el éxito de la temporada. “El sábado recibimos alrededor de 12.500 personas. Hoy, siendo las 17:30, ya superamos esa cifra con 14.000 personas dentro del parque, y esperamos acercarnos o igualar lo ocurrido el domingo pasado, cuando alcanzamos las 18.700 personas”, detalló.

“La temporada está siendo un verdadero éxito, con muchas familias que vienen todos los días a disfrutar del parque y a pasar unas lindas vacaciones” subrayó.

El número final, pasadas las 20, hora del cierre del Parque, se ubicó en 20.600 personas.







