Ingresó a la vivienda de su ex pareja, dejó municiones y sustrajo elementos

• El hecho ocurrió en el barrio San José Obrero

Efectivos de la Comisaría Bernardino Rivadavia intervinieron ante un hecho, donde un hombre habría ingresado sin autorización al inmueble de su ex pareja, provocó daños materiales, sustrajo elementos y huyó.

El hecho ocurrió este domingo cerca de las 5:00 horas, cuando el personal policial, acudió al requerimiento, allí, la mujer relató que se ausentó de su vivienda, por la noche y al regresar, su ex pareja había ingresado al inmueble.

Agregó también, que el sujeto dejó el sector de la cocina una bolsa con ropas, una caja de cartón con proyectiles calibre 32 mm y sustrajo elementos. Además, aseguró que este tipo de situación es recurrente, ya que el acusado no acepta que la relación sentimental llegó a su fin.

En el lugar, los integrantes de la Dirección Policía Científica, realizaron las actuaciones procesales, mientras la investigación continúa para detener al responsable del delito. (Con foto)











