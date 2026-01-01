La autopsia reveló la identidad del hombre hallado muerto en una obra en construcción

• Se trata de Álvaro González, de 41 años, oriundo de la Colonia Juan Bautista Alberti de la localidad de Estanislao del Campo.

El Cuerpo Forense Judicial informó sobre la identidad del cuerpo de la persona hallada en una construcción abandonada.

El caso tuvo lugar el viernes último alrededor de las 6:00 horas, cuando un vecino alertó que se percibían olores nauseabundos provenientes de obra en construcción, ubicada en la intersección de las calles Güemes y Arenales del barrio San Pedro, de esta ciudad.

Una vez en el lugar, los efectivos del Comando Radioeléctrico Policial Zona Tres, observaron un cuerpo, en avanzado estado de descomposición, y fue trasladado hasta la morgue Judicial.

Tras las actuaciones correspondientes, la autopsia reveló que se trataba de Álvaro González, de 41 años, oriundo de la Colonia Juan Bautista Alberti de la localidad de Estanislao del Campo.

Por ello, este sábado, el cuerpo del difunto fue entregado a su hermano para las exequias. (Con foto)







