Laguna Naineck declara "tolerancia cero" a la violencia digital

En un reciente comunicado oficial Laguna Naineck dijo "basta" a las campañas de desprestigio, las noticias maliciosas y el hostigamiento sistemático desde perfiles anónimos.

"La libertad de expresión es un derecho fundamental, pero no es libertad de injuria. Atacar el honor de los funcionarios y sus familias mediante la burla, el "escrache" y la mentira no es opinión: es un acto de cobardía digital que daña la paz social", sentenciaron.

Aclaraciones importantes:

El anonimato no da impunidad: El Código Civil y Comercial protege el derecho al honor. Todo agravio será documentado y judicializado.

Responsabilidad de los Administradores: Recordamos a los propietarios de medios digitales, páginas de noticias y administradores de grupos que facilitar el espacio para la injuria los hace corresponsables. Permitir que perfiles falsos difamen en sus comentarios sin moderación es complicidad.

Defensa Institucional: No permitiremos que se normalice el acoso. Identificaremos y denunciaremos la violencia digital disfrazada de sátira.

Invitamos a los medios y a los vecinos a cuidar la calidad de nuestro debate público. Quien siembra el agravio, deberá responder ante la Justicia.



