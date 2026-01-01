Niñas y niños que concurren a las colonias de vacaciones provinciales aprenden la importancia de alimentarse saludablemente

A través de talleres ofrecidos por profesionales del Ministerio de Desarrollo Humano.

Desde los primeros días del mes de enero de 2026, cuando iniciaron las colonias de vacaciones brindadas por el Gobierno de Formosa en el Parque Acuático “17 de Octubre” y en el Complejo Paraíso de los Niños, los colonos participan de un taller sobre hábitos saludables, vinculados principalmente a la adecuada nutrición.

Estos talleres, organizados por el Programa de Promoción de Hábitos Saludables en Nutrición dependiente de la cartera sanitaria provincial, se desarrollan cada semana con el propósito de fomentar desde la niñez y la adolescencia una alimentación sana, considerada como uno de los pilares básicos para el cuidado de la salud en general y la prevención de enfermedades.

“Los lunes por la mañana, a las 11 horas, y los martes por la tarde, desde las 8 horas, se llevan a cabo en el Complejo Paraíso de los Niños. Además, los martes por la mañana, a partir de las 8 horas, tienen lugar en el Parque Acuático”, señaló el coordinador de las actividades de salud en ambos sitios recreativos, el subsecretario de Medicina Sanitaria, el doctor Manuel Cáceres.

“Se busca concientizar desde edades tempranas que una alimentación saludable es siempre, el mejor combustible para nuestro cuerpo”, enfatizó. Y comentó que esta semana participaron niños y adolescentes de los barrios: Laura Vicuña, Sagrado Corazón, Nueva Pompeya, Villa del Carmen, San Juan Bautista, San Jorge, El Pucú, Mariano Moreno, entre otros tantos.

Resaltó que son charlas “muy importantes” porque se abordan puntos esenciales que promueven los hábitos saludables en nutrición. “Por ejemplo, se habla con los chicos sobre el funcionamiento del cuerpo humano, remarcando que es una máquina perfecta que cumple muchas funciones, que nos permiten vivir y desarrollarnos”, explicó el doctor Cáceres.

Agregó que se dan recomendaciones sobre los alimentos que deben estar presentes en las comidas y consumirse diariamente, como “las verduras, hortalizas, frutas, cereales, legumbres, lácteos, carnes y huevos, porque cada uno aporta nutrientes específicos y fundamentales para nuestro organismo”.

También, se subraya la importancia de mantener una hidratación adecuada, mediante el consumo de entre dos y tres litros de agua por día, que debe segura y potable, un hábito clave en los días de altas temperaturas para evitar cuadros de deshidratación.

Al mismo tiempo, se insiste en cuáles son los alimentos no saludables, para que sepan que son perjudiciales para la salud y por qué. Y, sobre todo, para que puedan identificarlos y eviten su consumo, como es el caso de los industrializados que contienen exceso de grasas y de azúcar, por ejemplo.

El subsecretario destacó, en el cierre, que esta charla forma parte de la serie de talleres programados por el Ministerio de Desarrollo Humano en el marco de las colonias de vacaciones, “para que las niñas, los niños y los adolescentes pasen un verano agradable, entretenido, con muchos juegos y el disfrute de las piletas; pero que, a la vez, aprendan distintos temas que involucran el cuidado de la salud, como: prevención del dengue, cuidado de la salud bucal, educación sexual integral y, en este caso, hábitos saludables en nutrición”.



