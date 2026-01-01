Afirman que el Gobierno Nacional endureció el acceso a los subsidios energéticos

Se solicitó a la Secretaría de Energía de Nación que los meses de noviembre y marzo sean admitidos con topes de consumo como los fijados para enero, febrero y diciembre-

El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca, señaló que, la Secretaría de Energía de Nación, a través del plan de asistencia focalizada, “está limitando a los hogares que cumplan con parámetros específicos de ingresos y condiciones sociales”, y añadió que, si bien el NEA y el NOA fueron reconocidos como zonas muy cálidas y acceden a un tope de 550 Kw/h mensuales, este se aplicará únicamente en los meses de enero, febrero y diciembre del 2026, por lo que el beneficio económico no se verá reflejado en las facturas de los primeros meses de este año y advirtió, “por el fuerte recorte del Gobierno Nacional en los meses de marzo y noviembre”. El nuevo régimen definió los requisitos para acceder a los subsidios energéticos, unificando la asistencia para electricidad, gas natural, gas propano por redes y garrafas en una única categoría de usuarios residenciales. Para ingresar al régimen, los hogares deben estar inscriptos en el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF) y demostrar ingresos netos totales inferiores o iguales a tres Canastas Básicas Totales (CBT) para un “Hogar 2”, según los datos del INDEC. También califican hogares con un integrante que posea el Certificado de Vivienda Familiar (ReNaBaP), una Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra o, previa evaluación de necesidad económica, un Certificado Único de Discapacidad (CUD). Estos criterios de inclusión y exclusión se encuentran detallados en la Disposición 2/2026 de la Subsecretaría de Transición y Planeamiento Energético, publicada en el BO. La normativa establece que el nuevo registro se conformará inicialmente con la información existente en el anterior sistema RASE. Más allá del nivel de ingresos, la Autoridad de Aplicación puede utilizar indicadores de exteriorización patrimonial para determinar la capacidad de pago de los solicitantes. La detección de estos signos de capacidad económica en cualquier integrante del grupo familiar permite el rechazo de la solicitud o la exclusión del subsidio, incluso si se cumple con el requisito de ingresos netos. El control de estas condiciones se realizará mediante el cruce de datos con el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS) y otras bases oficiales. El proceso de evaluación incluirá también criterios de georreferenciación para verificar la veracidad de la situación patrimonial declarada por los usuarios. Además de la condición de ingresos monetarios, se excluye a: * Hogares cuyos integrantes posean al menos un (1) automóvil con una antigüedad igual o menor a tres (3) años. Este criterio no se aplica en el caso de contar con un integrante del hogar titular de un Certificado Único de Discapacidad (CUD) emitido por autoridad competente, * Hogares cuyos integrantes posean, en conjunto, tres o más inmuebles, * Hogares en los que al menos un integrante posea una embarcación de lujo, * Hogares en los que al menos un integrante posea una aeronave, * Hogares en los que al menos un integrante posea activos societarios. El Ombudsman Provincial, advirtió que, si bien Formosa fue reconocida como zona “Muy Cálida”, lo que permitió elevar el tope de consumo subsidiado durante el verano a 550 kilowatt hora mensuales para los meses de, enero, febrero y diciembre del 2026, una mejora sustancial frente al límite original de 300 kWh que se había propuesto inicialmente para todo el país. No obstante, desde la Asociación de Distribuidoras de Energía Eléctrica de la República Argentina (Adeera), señalan que preocupa los meses de marzo, abril, octubre y noviembre que en este nuevo esquema son considerados “meses templados”, por lo que el tope de consumo con subsidio cae abruptamente a solo 150 kWh, a pesar de que en la provincia esos meses también registran altas temperaturas y elevados niveles de demanda eléctrica. Gialluca, afirmó que, el verano en Formosa no es lo mismo que en Mendoza, por eso era necesario un tratamiento distinto, con el nuevo régimen focalizado quedaron fuera del bloque verano, marzo y noviembre, con lo cual, los usuarios residenciales en el norte argentino utilizan un consumo que parte desde los 600 kw/h mensuales aproximadamente, y conforme a lo dispuesta por la Secretaría de Energía a partir del 151 kw/h en adelante, se pagará Tarifa Plena. Recordó que los picos de consumo en Formosa se registran justamente en noviembre y marzo, lo que evidencia que esos meses no pueden ser tratados como templados en la región. Por ese motivo, se solicitó al Ministerio de Economía y a la Secretaría de Energía de Nación que, al menos, esos meses pasen a tener el mismo tope fijado para enero, febrero y diciembre.

A tener en cuenta: Para definir quiénes acceden al beneficio, Nación cruza datos de la declaración jurada con distintos indicadores, entre ellos: Ingresos del grupo familiar (en relación a la canasta básica), tenencia de vehículos, Compras en dólares, Gastos con tarjeta en moneda extranjera, otros registros patrimoniales y financieros. Por eso, Gialluca recomendó revisar atentamente la información declarada, siendo importante ingresar al sitio web www.argentina.gob.ar/subsidios, ver qué figura en la declaración jurada y corregirlo si hace falta. Si uno está mal categorizado, puede modificar los datos. Sostuvo que los datos son cruzados con la actual Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca). También confirmó que quienes ya estaban inscriptos no deben volver a anotarse, ya que Nación tomará la base de datos existente. Además, según la normativa más reciente, también se podrá consultar de manera presencial en la Defensoría del Pueblo o en oficinas de ANSES.



