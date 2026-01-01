El Vicegobernador sigue con su gira por el oeste provincial, con foco en las obras hídricas

El vicegobernador de Formosa, el doctor Eber Solís, encabezó, en la tarde de este miércoles 21, varias reuniones con vecinos y vecinas de comunidades del oeste formoseño, en el marco de la gira que está llevando adelante con motivo de supervisar la ejecución de las obras hídricas en esa región ante la crecida del Bañado La Estrella.

En La Rinconada criolla, comunidad del Departamento Bermejo, el Vicegobernador estuvo acompañado por un equipo compuesto por el titular de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), el ingeniero Javier Caffa; el administrador general del Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (SPAP), el ingeniero Julio César Vargas Yegros; y el coordinador ejecutivo del Instituto PAIPPA, el doctor Rubén Casco.

Así también, la administradora general del Instituto de Colonización y Tierras Fiscales, la doctora María Isabel Atencia, cuya área depende del Ministerio de la Producción y Ambiente; el diputado Aldo Ingolotti e intendentes de diversas localidades.

En ese sentido, Antonio Caldera, presidente de la Comisión de Fomento de Los Chiriguanos, expresó a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) que “estamos contentos, en primer lugar, por la construcción de la barrera de protección para todos los pequeños productores de La Rinconada, El Lindero, Tres Luces y La Represa, comunidades que están cercanas al Bañado La Estrella”.

Subrayó que “el Gobierno de Formosa, por decisión del gobernador Gildo Insfrán, trabaja e invierte recursos” para la protección de la población, a partir de “esta barrera que es fundamental para toda la colonia criolla de La Rinconada”.

Destacó Caldera que haber contado con la presencia del vicegobernador Solís reafirma que “el Modelo Formoseño siempre está presente acompañando al pueblo formoseño y más que nada a estos pequeños productores paipperos”.

Y reiteró que ellos “están contentos” porque la obra que se está haciendo los resguarda de la crecida del Bañado La Estrella.

Estado presente

Por su parte, el intendente de Laguna Yema, Nilton Werning, puso en valor “saber que estamos siendo asistidos y cuidados por un Estado presente, con estas obras de defensas y terraplenes que viene haciendo el Gobierno provincial por intermedio de Vialidad Provincial”.

Del mismo modo, destacó “la planificación anticipada” de la gestión del gobernador Insfrán y el vicegobernador Solís, merced a la que “no tenemos que estar sufriendo una catástrofe natural, sino que nos anticipamos a eso”.

En ese contexto, el jefe comunal no dejó de mencionar la inauguración que encabezara el primer mandatario en diciembre pasado de la Línea de Media Tensión que suministra energía eléctrica las 24 horas a los parajes El Quemado Nuevo y El Cañón, comunidades de la jurisdicción de Yema.

“Es una obra que muchos no creían que se iba a hacer, pero una vez más nuestro Gobernador demostró que el compromiso con el pueblo formoseño llega hasta el último rincón de la provincia para que la calidad de vida de la gente sea la misma que de un ciudadano en Formosa Capital”, ponderó en su diálogo con AGENFOR.

En El Cañón

Luego, siguiendo con la recorrida, el Vicegobernador estuvo en el paraje El Cañón, ubicado en la jurisdicción de Yema, donde la concejal de esa localidad, Lorena Lara, dialogó con esta Agencia.

Explicó que El Cañón “es otra de las afectadas por la crecida” y que ante esa circunstancia sus habitantes le solicitaron al Vicegobernador “un anillo de contención”.

La edil indicó que existe predisposición para hacerlo, comentando que “el Vicegobernador les explicó que ello demandará un presupuesto para la provincia” que no tiene ningún tipo de apoyo financiero por parte de Nación para afrontar todo lo que conlleva cada año el ciclo de crecida del río Pilcomayo.

Sin embargo, pese a la discriminación al pueblo formoseño, remarcó que “tenemos un Gobierno presente” y por ello “siempre estamos agradecidos” con la gestión del gobernador Insfrán.

Puso en relieve que el mandatario provincial “sigue de cerca la situación de los parajes que están afectados”, llevando respuesta a través de “los organismos provinciales, como el Ministerio de la Producción y Ambiente y el Instituto PAIPPA, que están a la par de cada productor brindándoles apoyo, ayudándolos a trasladar a sus animales y sus pertenencias”.

Incluso, trajo a colación la concejal que en El Cañón ya se cuenta con energía eléctrica las 24 horas “gracias a la obra inaugurada en el 2025, así que tanto allí como El Quemado Nuevo hoy tienen este servicio tan fundamental, por eso, eternamente agradecidos por el Gobernador”.







