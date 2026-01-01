Una menor con lesiones graves tras un accidente de tránsito en Colonia La Primavera

• Fue derivada al Hospital de la Madre y el Niño, de la ciudad de Formosa

Efectivos de la Unidad Especial La Primavera tomaron intervención en un accidente de tránsito ocurrido en la Colonia La Primavera, donde una adolescente, sufrió heridas graves.

El hecho se registró el lunes último, alrededor de las 20:30 horas, en un camino interno del barrio Nuevo, donde una Corven 110 cilindradas, conducida por una menor de edad, una motocicleta Keller 110 cilindradas guiada por un hombre mayor, por causas que se tratan de establecer chocaron de frente.

Tras el impacto, los lesionados fueron trasladados hasta el Hospital Distrital de Laguna Blanca. Luego, la menor ingresó al Hospital de La Primavera, donde diagnosticaron traumatismo de cráneo grave y fractura de maxilar inferior.

Por ese motivo, dispusieron su inmediata derivación al Hospital de la Madre y el Niño, de la ciudad de Formosa.

En el lugar, los integrantes de la Delegación Policía Científica, realizaron las diligencias procesales correspondientes y se secuestraron ambos rodados.

Asimismo, al conductor mayor de edad se le practicó prueba de alcohotest, que arrojó positivo con 1,17 g/l y quedó alojado en la dependencia policial.

Por el hecho, se inició una causa judicial “Lesiones Graves”, con intervención de la Justicia.







