Otro operativo de vacunación que finalizó con un positivo balance y más de 400 dosis aplicadas

Fue concretado por 88 vacunadores que visitaron, casa por casa, los barrios ubicados en el área programática del centro de salud “8 de Octubre”.

El Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano y los efectores de salud, continúa con los operativos de vacunación en terreno que tienen por finalidad garantizar a los vecinos el acceso a las vacunas seguras, gratuitas y obligatorias, redoblando así el compromiso de cuidar la salud de la población.

En ese marco, el martes 20 de enero concluyó el amplio trabajo realizado por 44 equipos de dos vacunadores cada uno, que en el lapso de cuatro días aplicaron un total de 428 dosis de vacunas, prioritariamente, a niñas, niños y embarazadas.

En esta oportunidad, el accionar estuvo a cargo del personal del centro de salud “8 de Octubre” con la colaboración de otros efectores sanitarios de la Capital que unieron esfuerzos para visitar 128 manzanas, correspondientes a los barrios 8 de Marzo, 20 de Julio, 6 de Enero, Simón Bolívar, incluyendo también el 8 de Octubre.

Sobre la cantidad de dosis aplicadas, el jefe del Departamento de Inmunizaciones, el licenciado Julio Arroyo, precisó que fueron en total “232 de vacuna antigripal, 185 de vacunas de calendario en general, más 11 refuerzos de vacunas COVID-19”.

“Este nuevo operativo de vacunación se llevó a cabo los días 15, 16, 19 y 20 de enero, mediante una nueva planificación del Ministerio de Desarrollo Humano, como se viene haciendo desde fines del año pasado en distintos sectores de la Capital”, señaló.

Reiteró que el propósito es que la población complete sus carnets de vacunación “y pueda tener al día los esquemas de cada vacuna, especialmente, las niñas y niños hasta los 11 años, y las embarazadas”. Pero también “las personas de otras edades que desean aprovechar para vacunarse, teniendo en cuenta que las vacunas son una herramienta fundamental para prevenir enfermedades en todas las etapas de la vida”.

En relación a eso, destacó una vez más “la buena adhesión y aceptación de los vecinos para recibir a los vacunadores”, marcando como una conducta que “refleja el compromiso de la comunidad de asumir a las vacunas como un bien propio para la prevención, algo que resulta muy importante porque, al mismo tiempo, estimula a los equipos de vacunación a seguir haciendo este tipo de actividades que requieren de una alta responsabilidad con la salud de nuestra comunidad”.

Las familias se mostraron muy agradecidas por el acercamiento de los profesionales de salud “que posibilitó no solo la vacunación que, por supuesto, es el principal objetivo, sino que también permitió detectar otras demandas de salud de las familias, como algún turno para una consulta o una atención, o la reprogramación de un turno u otro servicio, información que fue elevada al centro de salud para que desde ahí se pueda dar la respuesta y resolución correspondiente”, expuso el funcionario.

Seguidamente, para cerrar, informó que desde el jueves 22, este mismo accionar de vacunación en terreno continuará con un nuevo cronograma que se llevará adelante hasta completar todas las casas de los barrios que se encuentran en el área programática del centro de salud “Villa Hermosa”.



