Satisfactorio balance de la gira de Solís por el oeste formoseño

Concluyó la gira que encabezó el vicegobernador Eber Solís acompañado por el administrador general de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV). Javier Caffa, intendentes, funcionarios provinciales y locales, y referentes de la zona, recorriendo las obras de defensa hídrica que se ejecutan para proteger a las comunidades ante las crecidas del río Pilcomayo.

La comitiva oficial recorrió distintos frentes en la localidad de Chiriguanos- La Rinconada y en la localidad de Laguna Yema - Cañón y Quemado Nuevo, especialmente en sectores donde el impacto del río es mayor, recorriendo kilómetros de terraplenes y barreras de contención del Bañado La Estrella.

En ese marco, se informó que ya se ejecutaron más de 200 kilómetros de terraplenes y 200 kilómetros de correderas, con una inversión íntegra del Tesoro Provincial.

Caffa explicó a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) que la recorrida permitió tomar contacto con los pobladores locales, en los distintos parajes, para explicar las obras en marcha que tienen por objetivo “reforzar los terraplenes de mitigación de crecida, en algunos casos acondicionar terraplenes ya existentes, y en otros casos la construcción de nuevas obras, de nuevos tramos de terraplenes”.

Sobre la respuesta de la gente, dijo que “están tranquilos y contentos, porque ven las máquinas trabajando y al personal también”.

Dijo que en La Rinconada Criolla por ejemplo, los vecinos pudieron comprobar que gracias a la obra ejecutada por el Gobierno provincial, “no se inundó la localidad, no se inundó la escuela, el Centro de Salud, que quedaron totalmente protegidos”.

Para Caffa, “eso es una demostración clara de un Estado presente a lo largo y a lo ancho de la provincia”, todo realizado con financiamiento provincial.

Por su parte, el presidente de la Junta Vecinal de Posta Cambio Zalazar Meliano Acosta comentó a AGENFOR que la gira resultó muy satisfactoria, y resaltó el agradecimiento hacia el Gobierno provincial por parte de la población.

“Estuvimos acompañando a nuestro Vicegobernador y su comitiva oficial, enviados justamente por nuestro querido gobernador, el doctor Gildo Insfrán para mirar juntamente las obras que se están realizando en toda esta zona de Río Muerto, La Esperanza y Guadalcazar” detalló.

El Descanso

A continuación se refirió a una importante obra por la cual, las aguas del Pilcomayo son conducidas desde el Proyecto Pantalón mediante un sistema de correderas fluviales hasta el Bañado La Estrella. En el paraje El Descanso, una toma permite encauzarlas hacia el Río del Norte, desde donde recorren varios kilómetros hasta llegar a distintas localidades y parajes, incluyendo Posta Cambio Zalazar, Colonia Santa Rosa, Fortín Cabo 1° Lugones y Colonia El Ceibal, hasta alcanzar finalmente San Martín Dos.

Recordó que esta obra transita 170 kilómetros, beneficiando a su paso a toda esa parte de la provincia. Destacó que durante la gira hubo visitas a las comunidades de El Descanso, La Esperanza y Pozo Molina. “Los caciques están contentos porque se le está haciendo este puente que prácticamente está listo para inaugurar”, detallando que cuenta con compuertas que permiten la regulación del agua.

Licencias

Valoró además, la tramitación de licencias de conducir a través del Ministerio de Gobierno, por lo que “hoy desde Posta Cambio Salazar hasta Sausalito, todas las localidades cuentan ya con el carnet de conducir”.

“Mi agradecimiento a nuestro conductor por todo lo que se viene haciendo, teniendo en cuenta que a nivel nacional que no nos ayudan en nada” recordó y sostuvo que “en Formosa hay un Gobierno presente”.







