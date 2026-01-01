Detuvieron a un joven y secuestraron partes de una moto vinculadas a una causa por robo

• El procedimiento se concretó en el barrio 7 de Mayo de esta ciudad capital

Efectivos del Departamento Informaciones Policiales Delegación 8 de Octubre, aprehendieron a un hombre, secuestraron una motocicleta y diversas piezas de una moto, ocurrido en el barrio Simón Bolívar.

El procedimiento se llevó a cabo en el marco de una causa judicial por “Robo”, cuando los investigadores llegaron hasta el barrio 7 de Mayo.

Allí, detuvieron la marcha de un hombre, de 25 años, que se desplazaba en una Gilera, sin dominio colocado.

Tras las verificación de datos, comprobaron que tanto el conductor y el rodado coincidían con los datos recabados por el ilícito investigado.

También, secuestraron una bolsa tipo arpillera que contenía amortiguadores, llanta de aleación, caño de escape, tanque de combustible, batería, entre otros elementos.

Todos los objetos fueron reconocidos por los damnificados y continuaron las diligencias procesales respectivas.

El detenido fue notificado de su situación legal y quedó alojado en la Comisaría Seccional Quinta, a disposición de la Magistratura interviniente.








