Como todos los años, el Gobierno de Formosa entregó juguetes a los niños por el Día de Reyes Magos

A las 9 de la mañana de este martes 6 de enero, todas las escuelas del territorio provincial abrieron sus puertas para que, una vez más, el Gobierno de Formosa concrete la tradicional entrega de juguetes por el Día de Reyes Magos, un gesto único en el país que realiza todos los años el gobernador Gildo Insfrán.

“Esta es una fecha muy especial para los más chicos y nosotros celebramos con ellos”, expresó el ministro de Cultura y Educación, el ingeniero Julio Aráoz, al dialogar con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR).

Y subrayó que esta acción se inscribe dentro de la política pública del Gobierno de Formosa, que “tiene que ver con la educación de calidad asumida como un derecho humano y que se encuentra plasmada en la Constitución Provincial”, explicó.

“En este marco se encuadra la celebración de esta festividad y lo hacemos en comunidad, llevando alegría a todos los rincones de la provincia, porque estamos hablando de más de 200 mil juguetes distribuidos a lo largo y ancho del territorio”, añadió.

En ese sentido, hizo notar que “las escuelas son el punto de encuentro y esto también forma parte de nuestro acervo cultural”, remarcando que se trata de “un gesto de amor y compromiso de un Gobernador (Insfrán) que privilegia a los niños”, en un contexto de arduo trabajo para “seguir construyendo una provincia con igualdad de oportunidades, inclusión, calidad educativa y justicia social”.

Asimismo, valoró el compromiso de cada directivo y docente que llegaron hasta los establecimientos para hacer la entrega y compartir de este momento con los niños y su familia.

Por su parte, Victoria Mendoza, vicedirectora de la EPEP N° 434, comentó a esta Agencia que “el trabajo para adecuar el establecimiento para este día inició días previos, donde estuvimos con los preparativos de ornamentación para lograr un ambiente armónico y adecuado a la fecha”.

Además, esperaron a los niños con chocolate, el cual fue preparado de manera voluntaria por la mamá de una de las alumnas, otra acción digna de destacar, ya que demuestra el compromiso y la buena relación entre familia y escuela.

“Recibimos un total de 172 juguetes para los estudiantes de ambos turnos”, indicó y expresó que “este gesto de amor es realmente valorado por la comunidad educativa, por eso, queremos agradecer al gobernador Insfrán por tenerlos siempre presentes”.

Por último, Enzo Garay, del barrio San Francisco, padre de Eleonor, expresó: “Estoy muy agradecido con el Gobierno, porque la situación económica está tan dura y los precios de los juguetes no son muy accesibles para poder comprarlos, por eso, que la política de nuestro Gobierno les garantice un obsequio, es un gesto muy grande hacia los más pequeños, quienes en realidad son el futuro del mañana”.







