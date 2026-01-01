Nacif sostuvo que agradecer al Gobierno Provincial es un acto de sensatez y de reconocimiento

El Intendente de Ingeniero Juarez, Rafael Nacif, indicó que la defensa del modelo formoseño esta mas fuerte que nunca, porque su implementación incluye a los municipios, que aunque cuentan con autonomía, no dejan de estar al amparo de las acciones, gestiones y proyectos implementadas por el Gobierno de la Provincia.

Para Nacif, el Gobernador de todos los formoseños, el Dr Gildo Insfrán, garantizó que el progreso y la justicia social vayan de la mano cuando nos consideraban inviables, a través de un Estado Provincial que garantiza que donde hay una necesidad nace un derecho.

Nacif sostuvo, que no ver esa realidad solo marca lo perdidos que están, quienes defienden solo sus propios intereses y se olvidan de que fueron elegidos para representar al pueblo.

“Agradecer es un acto de profunda humildad y reconocimiento, que nace de la sensatez y se sostiene en la memoria, que nunca olvida a quienes nos demostraron con hechos, que la inclusión, la equidad, y la unidad, son el único camino para superar los desafíos de estos tiempos”, cerró Nacif.



