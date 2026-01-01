Detuvieron en el barrio Fray Salvador Gurrieri al acusado por intento de homicidio de su cuñado

Efectivos de la Subcomisaria República Argentina, detuvieron al acusado de lesionar a su cuñado con un machete, en el barrio 7 de Mayo.

La intervención tuvo lugar el sábado último, por la tarde, cuando los policías hallaron a una persona con heridas de arma blanca, en el barrio 7 de Mayo, de esta ciudad capital.

En el lugar, la víctima de 47 años, quien presentaba heridas cortantes en el sector de la cabeza y brazos, denunció que su cuñado, lo atacó con un machete.

Ante esa situación, fue trasladado hasta el Hospital Distrital N° 8 y por la gravedad de sus lesiones, derivado hasta el Hospital Central.

Por otra parte, los investigadores realizaron una inspección en la escena del hecho y secuestraron el arma utilizada para la agresión.

Tras las pesquisas realizadas, el autor del hecho fue detenido el domingo último, en el barrio Fray Salvador Gurrieri.

El sujeto fue trasladado hasta la comisaría, en donde le notificaron situación procesal por “Tentativa de Homicidio”, a disposición del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 1, de la Primera Circunscripción judicial de la provincia.







