Construcción: Formosa entre las jurisdicciones mejor posicionadas del país en cuanto a empleos registrados y salarios reales





Desde la consultora Politiké explicaron que, tras analizar los puestos de trabajo registrados en la construcción en el mes de octubre del 2025, se puede observar que la provincia de Formosa tuvo un crecimiento del 25,4% en su comparación interanual. De esta forma, se ubica como la segunda jurisdicción de mayor crecimiento en el país, sumando así más de 630 nuevos puestos de trabajos en el sector.

“Es evidente cómo la decisión política de mantener la obra pública, financiada con fondos provinciales, repercute de manera positiva en la calidad de vida de nuestra población”, remarcaron y subrayaron que “estas acciones no solo generan empleo y dinamizan la economía local, sino que también aseguran el acceso a infraestructuras esenciales, mejorando la vida de todos los formoseños”.

Por otra parte, respecto de los salarios reales acumulados en Argentina en el sector de la construcción, indicaron que la provincia tuvo un crecimiento interanual del salario real en el sector del 13% para octubre del 2025.

De este modo, Formosa una de las jurisdicciones con los salarios de mayor crecimiento del país en el sector de la construcción.

Análisis y comparación de la movilidad previsional

Por otra parte, y de acuerdo con datos del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), desde Politiké se analizó la política previsional implementada por el actual Gobierno nacional, identificando a las jubilaciones como una de las principales variables de ajuste del programa económico vigente.

En este marco, se compararon los resultados de la fórmula de movilidad establecida por la Ley 27.609 (fórmula anterior) con los aumentos atados al Índice de Precios al Consumidor (IPC) definidos por el DNU 274/2024 (fórmula actual).

Del análisis surge que, en diciembre de 2025, los jubilados que perciben la jubilación mínima registraron una pérdida del 27,4%. Con el incremento del 2,3% correspondiente al IPC de octubre de 2025 (aplicado bajo la nueva fórmula), el haber mínimo alcanzó los $340.886. En contraste, de haberse mantenido la fórmula anterior, habría sido de $434.729.

“Si bien los haberes ajustados por IPC evitan nuevas pérdidas de poder adquisitivo, no permiten recuperar lo perdido desde diciembre de 2023”, consignaron.

Además, “a ello se suma el congelamiento del bono compensatorio en $70.000 desde marzo de 2024, lo que implica una licuación progresiva de la capacidad de compra de los jubilados”.

En conclusión, “las jubilaciones se consolidan como una de las principales variables de ajuste del Gobierno nacional, en el marco de una estrategia orientada a reducir el gasto público y sostener el superávit fiscal y financiero de la Argentina”, enfatizaron.

Industria láctea

Además, al comparar la producción acumulada por habitante de algunos productos elaborados por la industria láctea nacional durante los primeros 24 meses de la actual gestión presidencial respecto al mismo período de la gestión anterior, las estadísticas demuestran la abrupta caída de dicha industria, se puntualizó desde Politiké.

“Aún cuando tan notable caída puede responder a factores diversos como pueden ser una baja demanda interna por ingreso al mercado local de productos importados o la baja demanda externa por la pérdida de competitividad debido a la apreciación de la moneda nacional, no deja de ser un ejemplo claro y concreto del estado de situación en el que se encuentran varias industrias nacionales”, se advirtió.

Ventas minoristas por Reyes Magos

Asimismo, precisaron que, según datos surgidos de un relevamiento realizado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) entre el 4 y el 5 de enero de 2026, sobre una muestra de 209 comercios ubicados en 30 ciudades del país, las ventas minoristas pymes por la celebración de Reyes Magos 2026 registraron un incremento interanual del 0,5% a precios constantes.

Sin embargo, apuntaron que “el desempeño fue débil y heterogéneo, con niveles de actividad inferiores a los observados durante la Navidad y un consumo fuertemente condicionado por la pérdida de poder adquisitivo”.

Pese a la generalización de promociones —que incluyeron descuentos de entre el 20% y el 40%, ofertas 2x1 y financiamiento en cuotas—, la demanda se mantuvo baja, predominando operaciones de escaso volumen y una preferencia por productos de menor precio, señalaron.

En este contexto, el ticket promedio se ubicó en $36.656 y, al compararlo con el de 2025 ($48.081) ajustado por inflación, se observa una caída real del 41,9%.

El análisis por rubros muestra un comportamiento dispar, explicaron, remarcando que tres sectores registraron incrementos interanuales respecto de 2025, mientras que dos evidenciaron retrocesos.

Las caídas se concentraron en indumentaria (-2,5%), el rubro con peor desempeño relativo, y en calzado y marroquinería (-1,1%). En contraste, librerías lideró el crecimiento con una suba del 5%, aunque con el ticket promedio más bajo del conjunto. Le siguieron equipos de audio y video, celulares y accesorios, con un aumento del 1,1%, y juguetería, que mostró un crecimiento moderado del 0,9%.

Formación de activos externos del sector privado no financiero

En este punto, manifestaron que “entre los meses de abril y octubre del corriente año se ha producido un notable aumento negativo del saldo de la cuenta del Banco Central en la que se refleja el atesoramiento de dólares por parte del público (divisas que son adquiridas por personas físicas y que salen del sistema financiero)”.

“Lo que se conoce en la jerga financiera como la ‘fuga de capitales’ ha vuelto a ser parte de los indicadores a los que habrá que prestar atención”, marcaron, ya que “desde la eliminación parcial de restricciones a la compra y venta de divisas acontecida en abril, un total 31.049 de dólares han salido del circuito financiero”.

Por caso, el saldo del mes de noviembre fue de -1.119, que, “si bien muestra una baja considerable respecto a los meses anteriores, continúa siendo elevada, teniendo en cuenta la necesidad de divisas que necesita el país para el pago de deuda soberana”, concluyeron.



