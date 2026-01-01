Otro desarrollo exitoso de las ferias paipperas en la ciudad capital

Como todos los viernes se desarrolló una nueva edición de la tradicional feria paippera en el Polideportivo del barrio La Paz, situado en Joaquín de los Santos al 1200 de la ciudad capital.

Del mismo modo, también se realizaron las ferias en el playón ubicado en Padre Grotti 1040, en el barrio Don Bosco, y en el Centro Comunitario del barrio La Nueva Formosa.

Así lo destacó Pamela Moreyra, responsable del Área de Comercialización del Instituto PAIPPA, recordando de esta manera que son tres los puntos fijos de comercialización en la Capital.

“A pesar de estar en receso vacacional, no paramos”, aclaró e invitó a los vecinos “a que se acerquen todos los viernes a adquirir productos de los paipperos”.

Respecto de los horarios, aclaró que varían según la sede, indicando que la actividad inicia a las 5.30 horas en el Polideportivo, a las 6 en el playón y a las 7 en La Nueva Formosa.

Sobre los productos de temporada, señaló que en este momento hay “mango, mango durazno y mango mamón, bananitas de oro y las de siempre. Además, las verduras de hoja, variedad de zapallos, batata, así como mandioca y el verdeo que tenemos todo el año”.

Destacó que estas ferias “permiten construir la propia economía del productor, porque al no existir una intermediación, la relación de comercialización es directamente entre el paippero y el consumidor”.



