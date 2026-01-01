La concejal María Nacif donó la totalidad de su dieta, a la organización “Mujeres por el Bien Común”, de Ingeniero Juárez

La concejal de Ingeniero Juárez, María Nacif, realizó la donación sus haberes a la organización civil denominada “Mujeres para el Bien Común”, integrada por criollas y originarias, que se encargaran, hasta que termine su mandato, de administrar esos fondos y destinarlos de manera directa a la comunidad en cuestiones que requieran ayuda social.

María, sostuvo que, “es una decisión que tomaron como equipo político. Me debo al espacio que me eligió para representar al modelo formoseño, al Gobernador de la Provincia, Dr. Gildo Insfrán, al Intendente Rafael Nacif, y a mi pueblo, que marcó la diferencia, al votar y poner a una mujer en el Concejo Deliberante después de más de veinticinco años que no se le daba espacio al género, en un cargo electivo como este”.

“Esto va a complementarse con el trabajo y los proyectos que tenemos con el equipo político que integro, porque no estamos solos, tenemos un propósito, liderazgo, y mucho por hacer.

“Ya estamos trabajando para ser la voz de las mujeres emprendedoras, artesanas, de la juventud, de las que sufren violencia de genero y de todas aquellas que sufren discriminación. Es hora de que volvamos a ser PROTAGONISTAS”, aclaró.

Mujeres por el Bien Común, esta integrada por Silvia Fernández, etnia Toba, Miguelina Navarrete, etnia Wichi, y Dora Luna y Marita Nacif.



