Pago Anual Anticipado 2026: se extendió el plazo hasta el 14 de abril con descuentos de hasta el 35%

La Administración de Ingresos Municipales (ADIM) informó que, se prorrogó hasta el 14 de abril inclusive el plazo para acceder al Pago Anual Anticipado 2026 de tributos municipales. La medida mantiene las bonificaciones ya previstas, que pueden alcanzar hasta un 35 % del monto total.

Desde la ADIM se detalló que el beneficio alcanza a la Tasa Única de Servicios, el Impuesto Inmobiliario, la Contribución por Servicios que inciden sobre vehículos automotores y otros rodados, y la Contribución por Servicios relativos a Publicidad y Propaganda.

Se aclaró que la primera y segunda cuota ya vencidas no serán incluidas, pero sí todo el resto del año, según el impuesto que corresponda, contemplando el beneficio del 35% de descuentos en los tributos.

Los contribuyentes interesados pueden acercarse a las oficinas de la ADIM ubicadas en Fotheringham 1364 y en Pringles y Rivadavia, de lunes a viernes de 07:30 a 12:30 y de 16:00 a 20:00 horas. También se atiende en los Centros Cívicos Municipales Nº 1 del Barrio Eva Perón y Nº 2 del Barrio 2 de Abril, de 08:00 a 12:00 y de 17:00 a 19:00 horas.

A distancia, los trámites pueden gestionarse desde la página web oficial www.ingresosmunicip.fsa.gob.ar utilizando el Código de Pago Electrónico (CPE), por transferencia bancaria con envío de comprobante al correo aim@formosatuciudad.gob.ar, o mediante las aplicaciones móviles habilitadas.

Para consultas: 0800-9999-147 / 3704-336478 / 3704-031955 / aim@formosatuciudad.gob.ar.



