El Hospital Distrital N°8 inició el primer taller del año para el cuidado de la salud mental en la maternidad

La propuesta, resalta la importancia del cuidado emocional durante el embarazo, el parto y el puerperio para las gestantes, el bebé y el entorno familiar.

El Hospital Distrital N°8 “Eva Perón” llevó adelante esta semana el primer taller del año orientado al cuidado de la salud mental perinatal, una instancia fundamental para acompañar a las personas gestantes, al recién nacido y a su entorno familiar en una etapa clave.

La actividad dio inicio al ciclo de talleres 2026 que se desarrollan en el marco del Programa de Preparación Integral para la Maternidad (PIM) implementado por el nosocomio desde hace varios años y que se encuentra a cargo del servicio de obstetricia con la colaboración de otros servicios y áreas.

Bajo el nombre “Entre lo esperado y lo vivido”, en esta oportunidad, participaron del taller una decena de madres gestantes junto a sus parejas y otros familiares acompañantes, quienes formaron parte de un espacio de escucha e intercambio centrado en la salud mental perinatal y en las emociones esperables durante el embarazo, el parto y el puerperio.

Las exposiciones estuvieron a cargo de los profesionales de la Residencia Interdisciplinaria de Salud Mental y del Servicio de Obstetricia del hospital, que trabajaron de manera articulada para dar a los participantes un acompañamiento integral, con información yrecomendaciones importantes para una de las instancias más trascendentales de la vida, que abarca la gestación, el nacimiento y las primeras prácticas en el cuidado del recién nacido.

Desde la Dirección de Salud Mental y Prevención de Adicciones del Ministerio de Desarrollo Humano, a cargo del licenciado Marcelo Kremis, se destacó que la atención de la salud mental en la maternidad es un aspecto central “que debe ser abordado con la misma relevancia que los cuidados físicos”, ya que impacta directamente en el bienestar de la gestante, en el desarrollo del bebé y en la dinámica del entorno familiar.

Salud mental perinatal, emociones esperables y cómo transitarlas; prevención de trastornos mentales, signos de alerta y recursos de ayuda disponibles; identificación de experiencias y vivencias traumáticas y pautas para afrontarlas adecuadamente, prácticas de cuidado de la salud mental; temores y ansiedades durante el embarazo, el parto y el puerperio; aspectos psico-afectivos de la lactancia materna, son algunos de los puntos del amplio temario que tratarán en los encuentros del taller a lo largo de este año.

Kremis recordó, que el curso PIM tiene lugar los miércoles de cada semana “y la próxima instancia del taller de salud mental está prevista para el 11 de febrero y continuará con un cronograma de actividades planificadas, reafirmando así el compromiso que tiene el sistema público de salud de nuestra provincia con el cuidado integral de las embarazadas”, sostuvo en el cerrar.



