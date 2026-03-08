La Policía busca a un hombre que se arrojó al Río Bermejo, en el Paraje Bermejito

El Grupo Especial de Rescate del Cuerpo de Bomberos trabaja en el lugar

Rescatistas del Cuerpo de Bomberos iniciaron la búsqueda de un joven de 23 años, quien se arrojó al Río Bermejo, en el Paraje Bermejito.

En la madrugada del sábado, efectivos de la Subcomisaria Villa Escolar tomaron conocimiento de la situación, cuando un hombre denunció que su hijo ingresó al espejo de agua en busca de una caña y fue arrastrado por la corriente.

De inmediato, los uniformados se trasladaron al lugar para realizar las diligencias procesales del caso, con el reconocimiento del terreno y la verificación del sector.

En las primeras horas de la mañana, los integrantes del Cuartel de Bomberos, con la colaboración de efectivos de la Delegación Mansilla de la Unidad Regional Uno y Subcomisaria, iniciaron la búsqueda con la utilización de una embarcación.

Por otra parte, los policías de las distintas dependencias recorrieron la zona, sin obtener resultado favorable, hasta el momento.

El caso se informó a la Magistratura en turno y se confeccionó un Expediente Judicial por lo sucedido.















