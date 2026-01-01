Delegación de Pirané participa de colonia en el Parque Acuático

La delegación de niños y adultos provenientes de Pirané que llegaron a la ciudad de Formosa por invitación del programa “Conociendo Mi Provincia”, participó este martes 20 de la colonia de vacaciones que se desarrolla en el Parque Acuático “17 de Octubre”.

Se trata de 31 niños y siete adultos acompañantes, hijos de empleados municipales y miembros de un club deportivo, que comenzaron sus actividades el lunes en el Paraíso de los Niños, y este martes conocieron el imponente parque de toboganes de agua y piletas para distintas edades enclavado en la Jurisdicción Cinco de Formosa Capital.

Alojados en el Albergue Evita, donde reciben alimentación y entretenimiento, dejarán la ciudad de Formosa el día miércoles, según se adelantó.

Uno de los adultos acompañantes, Francisco Segovia, conversó con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) y detalló que el primer día fue emocionante, porque varios de los niños tuvieron su primera experiencia en un entorno náutico.

Destacó la muy buena disposición del equipo del Ministerio de la Secretaría General del Poder Ejecutivo, responsable de este programa provincial, y todas las atenciones que reciben los niños.

Señaló que este martes, al llegar al Parque Acuático, participaron de la entrada en calor a cargo de los profesores de educación física, para luego disfrutar de las piletas, siempre con supervisión profesional.

“Tuvieron su desayuno, antes de entrar a la pileta tuvieron un buen rato de preparación física, y luego sí entraron al agua, algunos por primera vez. A los que estamos con la responsabilidad de acompañarlos, nos llena de alegría verlos disfrutar de esta manera” enfatizó.

Subrayó que el viaje se concretó por gestión de la intendenta Yessica Palacios y las políticas del Modelo Formoseño que permiten este tipo de actividades recreativas.



