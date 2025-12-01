Zanin apoyó la construcción de una agenda federal que incluya a las Provincias en el Congreso de la Nación

El Presidente de la Federación Económica de Formosa, CP Enrique Zanin, indicó que es más que valorable la acción de los Gobernadores de La Pampa, Buenos Aires, Formosa, La Rioja, Santiago del Estero y Tierra del Fuego, quienes recientemente en Buenos Aires y tras una reunión, emitieron un documento conjunto. acompañados de legisladores nacionales adelantando que impulsaran y sostendrán una agenda política e institucional en el Congreso Nacional que respete los derechos de las Provincias.

Zanin, apoyó la medida al sostener que “es prioritario que se marque una agenda federal en la que se incluyan a las Provincias, porque se trata de una cuestión prioritaria que el crecimiento y el progreso llegue a todos en la Argentina”.

Como se recordará, tras el cónclave en la Casa de La Pampa, los gobernadores peronistas emitieron este documento que firmaron Sergio Ziliotto, Axel Kicillof, Gildo Insfrán, Ricardo Quintela, Elías Suárez y Gustavo Melella.

Zanin, explicó que “las PyMES, no están ajenas a esta crisis económica nacional y el panorama, y sostuvo que sin políticas económicas nacionales y un plan económico federal que miren al interior, el panorama no es para nada alentador”.

Desde su punto de vista, siempre en el marco del diálogo pero con una participación real del interior, las cosas pueden y deben mejorar.

“ Aquí no se trata aquí de cuestiones partidarias, las Provincias tienen que ser escuchadas porque integran la Argentina, y se debe gobernar para todos”, sintetizó

“Vaya nuestro apoyo a la postura de los Gobernadores que están recordando la importancia de esta necesaria integración”, dijo Zanin.







