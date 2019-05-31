El Gobierno de Formosa y 28 comercios firmaron el acuerdo de precios para la Canasta Navideña

Este sábado 13, por la mañana, se llevó a cabo la firma del acuerdo de precios para la “Canasta Navideña” entre el Ministerio de Economía Hacienda y Finanzas, la Subsecretaría de Defensa al Consumidor y Usuario y el sector supermercadista de Formosa.

Participaron del lanzamiento, el ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, Jorge Oscar Ibáñez; el subsecretario de Defensa al Consumidor y Usuario, Edgar Pérez; el subsecretario de Desarrollo Económico, Horacio Cosenza; el gerente del Banco Formosa, Jorge Alberto Yah Yah; el presidente de la Federación Económica de Formosa, Enrique Zanín; el presidente de la CAPYMEF, Carlos Werlen y representantes del sector comercial.

El convenio abarca un listado de 14 artículos esenciales, con un precio máximo conjunto fijado en $33.850 y estará vigente desde el 15 de diciembre hasta el 5 de enero contando con promociones con tarjeta Chigüé, Visa y la billetera virtual Onda, del Banco Formosa, con el objetivo es garantizar el acceso de todos los formoseños a los productos más demandados en estas fiestas de fin de año.

De esta manera, un total de 28 comercios de la ciudad capital y del interior provincial adhirieron al acuerdo, entre los que se encuentran APA Supermercados, Cadena Cáceres, Comercial 12 de Octubre, Distribuidora del Valle, Distribuidora de Avellaneda, El Almacén, El Galpón, Friar, Los Nenecos, La Esperanza, Market Express, Previsora del Paraná, Santa Rita, Six Market, Los Legis, Box, El Buen Almacén, Santa Rosa, Olka, Mundo Consumo, La Verónica, Irala de Tatané, Supermercado Independencia, Carrefour, Boggiano Fiambrería, entre otros.

Trabajo entre el Estado y el sector privado

Al respecto, el subsecretario de Defensa al Consumidor y Usuario, Edgar Pérez, valoró el trabajo en conjunto entre el Estado y el sector privado “resignando en muchos casos márgenes de rentabilidad de los supermercados” y resaltó que “se logró que el precio total de la canasta se incrementara solamente un 17% respecto al valor del año pasado”.

Asimismo, aclaró que “el consumidor no está obligado a llevar los 14 artículos para obtener ese precio, porque a su vez cada uno de los productos tiene un valor máximo fijado”.

Y subrayó que las propuestas acercadas por los supermercados están incluso por debajo de los valores máximos acordados, lo que representa “una buena señal para el mercado de consumo”.

Detalló que el acuerdo entrará en vigencia desde este lunes 15 de diciembre hasta el lunes 5 de enero de 2026 y puso en valor la “participación de las entidades bancarias, que acompañan esta iniciativa con bonificaciones especiales, como reintegros a tarjetas de crédito, que mejoran también la capacidad de compra”.

Y otras aplicaciones, como las billeteras virtuales, en este caso “Onda” del Banco Formosa, “donde el banco permite que el consumidor y el comercio adherido puedan llevar bonificaciones por sus ventas, en el caso del comercio y por las compras, en el caso de los consumidores”.

De este modo, al concluir Pérez se mostró “muy satisfecho por el trabajo con todos para poder formalizar este acuerdo” y agradeció “a todos por la colaboración”, enfatizando en “la decisión del gobernador Gildo Insfrán de seguir impulsando este tipo de acción”.



