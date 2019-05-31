Kicillof llegó a Formosa y fue recibido por el gobernador Insfrán

El gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, recibió este martes 16 de diciembre en horas de la tarde a su par de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, en el Aeropuerto Internacional “El Pucú”.

El mandatario bonaerense arribó a la provincia acompañado por los ministros de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, y de Seguridad, Javier Alonso, y desarrollará una amplia agenda de actividades este miércoles 17 en la ciudad capital.

“Recibí al compañero Axel Kicillof, gobernador de la Provincia de Buenos Aires”, subrayó el titular del Ejecutivo Provincial, indicando que realizaron “una recorrida por la ciudad de Formosa y una reunión de trabajo en la Casa de Gobierno”.

En ese marco, anticipó que este miércoles “tendremos una intensa agenda de actividades con reuniones y visitas a importantes instituciones provinciales”.