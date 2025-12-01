Insfrán encabezará el acto de egreso de la XLVIII promoción de oficiales ayudantes de la Policía de Formosa

Este jueves 18, el gobernador Gildo Insfrán encabezará el acto de egreso de la XLVIII promoción de oficiales ayudantes de la Policía de la provincia de Formosa.

La ceremonia tendrá lugar a partir de las 19.15 horas en las instalaciones del Instituto Superior de Formación Policial, ubicado en la Avenida Gendarmería Nacional y la calle Martín Fierro de la ciudad de Formosa.

Se contará con la presencia de las máximas autoridades de la fuerza policial: el jefe de la Policía, el comisario general Juan Moisés Villagra, y el subjefe, el comisario general Norberto Rubén Mauri, así como también el director del Instituto Superior de Formación Policial, el comisario Andrés Alberto Sibert.



