Ibáñez aseguró que la Canasta Navideña es posible “porque el gobernador Insfrán tiene una política totalmente distinta al Gobierno nacional”

Este sábado 13 se formalizó la firma de convenio entre el Ministerio de Economía Hacienda y Finanzas, la Subsecretaría de Defensa al Consumidor y Usuario y el sector supermercadista de la provincia, para establecer la “Canasta Navideña”.

El listado se conforma de 14 artículos, que estarán disponibles en 28 comercios de la Capital y del interior provincial a partir del 15 de diciembre hasta el 5 de enero de 2026, con el objetivo de garantizar el acceso a los productos más demandados en las fiestas de fin de año.

Sobre esto, el ministro de Economía, Hacienda y Finanzas de la provincia, Jorge Ibáñez, quien encabezó la firma del convenio, enfatizó en la política provincial de sostenimiento del poder adquisitivo y de la obra pública, contrastándola con las medidas implementadas a nivel nacional.

El Ministro comenzó su discurso realizando un breve balance del año, que calificó como “muy difícil”, pero resaltó el esfuerzo provincial por proteger el bolsillo de los trabajadores.

“Nosotros tenemos una política salarial que nos permite decir, como una de las pocas provincias en la Argentina, que los agentes estatales han mantenido un aumento salarial en el corriente año del 55% versus un 28% de la inflación”, afirmó.

Destacó que el principal esfuerzo estuvo concentrado en el “mínimo de bolsillo, que es lo que realmente le queda al trabajador”, recordando que “en enero de este año estaba en 540.000 pesos y hoy está en 880.000 pesos, lo que significa que aumentó un 63%”.

Y comparó la cifra provincial con la del Gobierno nacional, puntualizando que “el salario mínimo de Nación es 334.000 pesos”.

Entonces, aseguró que “eso lo podemos hacer desde nuestra provincia porque hay un gobernador, el doctor Gildo Insfrán, que tiene una política totalmente distinta al Gobierno nacional”.

Paralelamente a la política salarial, el funcionario insistió en la prioridad de mantener la continuidad de la obra pública provincial, “un factor crucial para dinamizar la economía local”, y marcó que “este año el Gobernador ha inaugurado más de 150 obras y va a seguir inaugurando hasta el 31 de diciembre”.

Ibáñez lamentó que “hay obras nacionales, de montos muy elevados que a nosotros no nos da el presupuesto para hacerlas, como las grandes rutas, las grandes líneas eléctricas y todo lo que en alguna medida hoy está bastante paralizado”, pero, remarcó que “sí continuaron las obras provinciales que hacen a salud, educación, recreación de la comunidad y otras más”.

“La construcción es la madre de las industrias”, señaló, destacando que en este rubro “tenemos muchos insumos formoseños, por eso para nosotros es prioritario mantener el plan de obras públicas provinciales, mientras que Nación dice cero obras públicas”.

Superávit fiscal

A pesar del difícil contexto, el Ministro aseguró que la provincia cerrará el ejercicio con solidez fiscal: “Vamos a cerrar el año con superávit fiscal”, y enfatizó en que “vamos a cumplir con los agentes estatales de abonar el sueldo y de aguinaldo antes de fin de año”, anticipando que “la semana próxima ya el Gobernador va a aprobar el cronograma de desembolso”.

Finalmente, Ibáñez expresó, en el marco de las celebraciones de Navidad, que “tenemos que pedirle al niño Jesús que nos ilumine a nosotros y a todos los argentinos, pero fundamentalmente a quienes están dirigiendo los destinos de nuestra Nación para que peguen algún viraje, porque su política económica está dejando de lado a millones de argentinos, a las provincias y el federalismo, también se olvidan de las industrias y de las pymes, y nosotros desde Formosa creemos que así no vamos a terminar bien”.



