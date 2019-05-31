El Programa Provincial de ITS desarrolló una jornada de testeos gratuitos y confidenciales en espacios públicos

Este sábado 13, el Ministerio de Desarrollo Humano, a través del Programa Provincial de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) – VIH/ SIDA y Hepatitis Virales, estuvo en la Plaza San Martín y en la Costanera “Vuelta Fermoza” de manera simultánea, llevando a cabo una importante jornada de concientización, prevención y testeos gratuitos.

Al respecto, la doctora Miriam Vega, especialista en Infectología, a cargo de dicho programa provincial, explicó que la actividad originalmente estaba prevista para el 1° de diciembre con motivo del Día Mundial de la Lucha contra el VIH y SIDA pero debió ser reprogramada por cuestiones climáticas.

Señaló que “el objetivo central es detectar en forma temprana a los pacientes que están sin ningún tipo de síntomas”, precisando que “con este test de screening podemos tener una prueba, para que si se confirma, llegue a otros estudios y un tratamiento, lo más rápido posible”.

En este sentido, indicó que “es un testeo confidencial, gratuito y rápido”, y puntualizó que “se hace una punción en el pulpejo del dedo y con unas gotitas de sangre en una tira reactiva, se ve si es positivo o negativo”, aclarando que “después tenemos que hacer otros estudios confirmatorios”.

Asimismo, aseguró que los estudios de screening que se realizaron en la jornada son para la detección de múltiples enfermedades como VIH, hepatitis virales (Hepatitis B) y sífilis.

Y destacó que “siempre es bueno estar en contacto con la gente y remarcar la importancia que tiene el testearse y ver si uno tiene el diagnóstico para llegar más rápidamente a un tratamiento”.

La doctora Vega subrayó que la clave para la prevención sigue siendo el uso del preservativo, al tiempo que mencionó que “el Gobierno de Formosa se hizo cargo de la entrega de preservativos y desde el programa de VIH, destinamos a todos los efectores de salud”, recordando que “Nación cortó la provisión de preservativos”.

Finalmente, hizo un llamado a la población para que acuda a los centros de salud ante cualquier duda, recalcando que “todos los efectores de salud están preparados para la consulta y para sacarse todas las dudas”.



