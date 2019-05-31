Clorinda: Jornada de Atención de la Mujer en el centro de salud “Dr. Ramón Carrillo”

Además, se dispusieron otras prestaciones de salud a las que accedieron no solo las vecinas del barrio 1° de Mayo, sino también de otros barrios cercanos de esa localidad.

Este miércoles 17, una nueva Jornada de Atención a las Mujeres, organizada por el Ministerio de Desarrollo Humano, tuvo lugar en Clorinda, más precisamente en el centro de salud “Dr. Ramón Carrillo” ubicado en el barrio 1° de Mayo de esa ciudad fronteriza.

Se trató de un accionar conjunto, organizado desde el Nivel Central del Ministerio de Desarrollo Humano y llevado adelante entre la Dirección de Gestión de Establecimientos Asistenciales de 1° y 2° Nivel, la Dirección de Maternidad e Infancia y el equipo del mencionado centro sanitario, con el objetivo de fortalecer, los servicios específicos destinados al cuidado de la salud de las mujeres.

En ese marco, fueron 64 las pacientes que recibieron atenciones. Además, fueron concretadas 25 tomas de muestras para estudios de Papanicolaou (PAP) y 19 para test HPV.

En tanto, fueron efectuadas 17 ecografías, entre obstétricas y ginecológicas; sumándose la entrega de 21 métodos anticonceptivos que incluyeron la colocación de cinco implantes subdérmicos.

Asimismo, los profesionales obstétricos atendieron 47 consultas con consejería sobre distintos temas, como planificación familiar, salud sexual y reproductiva, controles periódicos como el PAP, test HPV y mamografía, enfermedades de transmisión sexual, y otros.

El director del centro de salud, el doctor Nelson Gutiérrez, hizo notar que estas acciones son fundamentales para la comunidad “destinadas hoy especialmente a las mujeres, no solo de nuestro barrio, sino también de otros como: Libertad, 25 de Mayo, El Porteño, Centro y Complejo Habitacional de Viviendas, que se acercaron a solicitar y a recibir algunas de las tantas prestaciones completamente gratuitas puestas a su disposición”.

“Esto, no solo tiene que ver con la salud, sino que demuestra el amor, la equidad y la justicia social que se palpa en Formosa, gracias a un gobernador que decide todos los días trabajar por su pueblo y darle lo mejor, el doctor Gildo Insfrán”, destacó.

Y remarcó que también es gracias al Gobierno de Formosa “que delinea las políticas públicas pensando en la comunidad y poniéndolas a su alcance, permitiendo de este modo, que sigamos robusteciendo y transformando la realidad sanitaria de nuestra querida provincia”.

En esa línea, el funcionario agradeció especialmente, al Ministerio de Desarrollo Humano “que tiene un equipo de trabajo incansable que hace todo con profunda vocación y profesionalismo, pero también con calidez y gran humanidad por sobre todo”.

Asimismo, hizo llegar su agradecimiento a las pacientes “que esperaron su turno con respeto y paciencia, y que mostraron una gran satisfacción por tener al alcance, en su propio barrio, estos estudios esenciales para cuidar su salud, gratuitos y con la calidad que se merecen”.

Para cerrar subrayó, que tanto la labor del personal de salud como el interés y la excelente predisposición de las vecinas “hicieron posible que esta jornada de apoyo a nuestro trabajo diario, culmine con un balance muy positivo”.



