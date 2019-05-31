Vecinos de la colonia El Recreo recibieron atenciones y otros servicios de salud gratuitos

El Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, continúa su compromiso de garantizar servicios de salud integrales para las comunidades ubicadas en el interior provincial, incluidas las que se encuentran más alejadas de los centros urbanos, como en zonas rurales.

En ese marco, las familias de la colonia El Recreo recibieron una nueva visita del equipo del Hospital de General Belgrano, que ofreció atenciones médicas, controles, entrega de medicamentos y otras prestaciones gratuitas destinadas al cuidado de la salud integral de niñas, niños y adultos.

Las atenciones para los más pequeños abarcaron exámenes periódicos del niño sano, una práctica fundamental que permite detectar factores de riesgo y enfermedades que pueden desarrollarse desde la infancia.

Además, se brindó atención a aquellos que presentaban síntomas de enfermedades prevalentes y estacionales, siendo las respiratorias y gastrointestinales las más frecuentes.

En lo que respecta a los adultos, los chequeos se centraron en quienes tienen diagnóstico de enfermedades crónicas, como hipertensión, diabetes y otras patologías que requieren de un control y seguimiento estricto.

Al finalizar las consultas, los pacientes recibieron los medicamentos recetados para garantizar el cumplimiento de los tratamientos indicados. Asimismo, se programaron turnos en el hospital belgranense para aquellos que necesitaban realizar interconsultas más específicas.

La directora del nosocomio, doctora Vanessa Riveros, quien coordinó esta actividad, destacó la importancia de acercar los servicios de salud que se encuentran disponibles de forma totalmente gratuita a los vecinos de las colonias aledañas a la localidad de General Belgrano.

“Ir hasta las colonias con el equipo, muchas veces, es una forma más de abrir las puertas de nuestro sistema de salud a los vecinos que allí viven, no solo para cuidar su salud y mejorar su calidad de vida, sino también para que se sientan acompañados y asistidos mediante una atención cercana, gratuita y de calidad”, remarcó.

A la vez, expresó que “este tipo de acciones representan un ejemplo concreto de las políticas públicas impulsadas por el Gobierno provincial, a través del Ministerio de Desarrollo Humano y cada uno de los efectores sanitarios” distribuidos estratégicamente para dar cobertura en los distintos puntos del territorio formoseño, tanto en el interior como en la Capital.



