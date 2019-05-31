Los consumidores afirman que el anuncio de una baja del 2% en las naftas por parte de YPF generan más dudas que certezas

Esta medida variará según la región, debido al criterio de -micropricing- utilizado por YPF y solo tiene por finalidad, impactar en la inflación de diciembre, “generando la sensación de que es más un ajuste -cosmético- o una estrategia de comunicación a la cual, las otras empresas no se sumarían, recordándose que, los incrementos de las naftas rondan, entre el 258% y el 281% hasta mediados de diciembre de 2025 desde que asumió el actual Gobierno Nacional-

El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca, peticionó al Presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, informe “desde cuándo y en qué porcentaje supuestamente se reduciría el precio de las naftas en nuestra Jurisdicción y cuáles son los motivos de que no se otorgue igual beneficio a los usuarios para el gasoil, todo dentro de lo que él mismo describió como, un -Acuerdo de Honestidad con los Consumidores-”. El Funcionario Provincial, denunció que, la nafta super desde enero a noviembre de este año acumuló una suba del 45%, ubicándose por encima de la inflación interanual que, según el INDEC asciende al 31,4%, y recordó que desde que asumió el actual Gobierno Nacional, “los incrementos de las naftas rondan, entre el 258% y el 281% hasta mediados de diciembre de 2025, dependiendo de la región y la marca, siendo que, además, algunas fuentes reportan incrementos de hasta 277,8% para la nafta súper de YPF”. En este contexto, los consumidores formoseños consultados por el Organismo de la Constitución, se muestran desconfiados, ya que esta baja es gradual, regional y significativamente menor al aumento acumulado del año, considerándola, a la misma como una simple estrategia comunicacional de YPF dentro del “Acuerdo de Honestidad” con el consumidor. Por otra parte, nada se sabe sobre las conductas que adoptarán otras empresas como Shell y Axion, lo que aumenta la incertidumbre en lo que respecta a los precios de los combustibles. Moverse en Formosa, ya sea para trabajar, viajar o realizar las compras de fin de año, se volvió en los últimos meses, un gasto cada vez más pesado. Con la nafta por encima de los 2.000 pesos en la provincia y una seguidilla de aumentos que no dan respiro, cada carga en el surtidor termina sintiéndose fuertemente en el bolsillo, especialmente en un mes atravesado por las fiestas, los viajes familiares y el cierre del año. En este contexto, el Presidente y CEO de la compañía YPF, Horacio Marín, confirmó que la reducción comenzará a aplicarse esta semana en todo el país, pero explicó, el ajuste no será inmediato ni uniforme. “Todos los días un poquito, no en todos los lados iguales”, señaló al detallar que la baja será gradual y con diferencias según la región y los costos asociados a cada mercado. En el caso del gasoil, el directivo fue más prudente y explicó que el escenario es distinto. Señaló que se trata de un producto con una estructura de costos diferente y anticipó que habrá correcciones diferenciadas: “Uno hay que subir y uno hay que bajar”, resumió, sin dar mayores precisiones sobre los tiempos. En Formosa, este anuncio se recibe con escepticismo y moderación, puesto que, en los últimos meses, el precio de los combustibles registró subas constantes, siempre al alza, sin períodos de estabilidad ni retrocesos. Ese comportamiento tuvo un impacto directo no solo en los automovilistas particulares, sino también en el transporte, la producción y los servicios que se encarecieron y agravaron la capacidad adquisitiva de los consumidores. A esa dinámica se suma otro factor clave: la actualización del impuesto a los biocombustibles, que el Gobierno Nacional viene aplicando de manera sostenida. Ese componente impositivo se traslada luego al surtidor y, en muchos casos, termina generando aumentos que superan la inflación mensual, lo que limita el efecto real de cualquier baja anunciada.



