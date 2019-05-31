Motoqueros demorados por cometer faltas al transito

Fue durante un operativo de control vehicular y uso correcto de semáforos

Efectivos de la Dirección General de Policía de Seguridad Vial (DGPSV), demoraron a dos motociclistas, secuestraron una Yamaha YBR y una Corven Energy por realizar ruidos molestos con caños de escapes deportivos mientras circulaban por las avenidas Néstor Kirchner y 8 de Abril de esta ciudad capital.

El procedimiento se concretó el lunes último, alrededor de las 10:45 horas, cuando personal policial realizaba tareas de control del tránsito y verificación del uso correcto de los semáforos.

Durante esa actividad, demoraron a dos motociclistas que circulaban al mando de una Yamaha YBR y otra Corven Energy generando ruidos molestos con caños de escape deportivos por la avenida Néstor Kirchner, de esta ciudad.

Ante ello se solicitó la intervención de la Comisaria Seccional Sexta quienes se hicieron cargo de las actuaciones, demoraron a los conductores y secuestraron las motocicletas.

Por el caso se dio inicio a una causa contravencional con intervención del Juzgado de Paz de Menor Cuantía N° 1 de la provincia.



