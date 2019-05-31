Una mujer motociclista murió tras chocar contra un animal

• La víctima fue identificada como Valeria Milena Matorras, oriunda del Paraje Rio Muerto

Efectivos del Puesto de Vigilancia San Cayetano tomaron conocimiento sobre un siniestro vial con víctima fatal ocurrido sobre Ruta Nacional N° 86, a la altura del Paraje Fortín Nuevo Pilcomayo.

El hecho ocurrió el viernes último a las 21:00 horas, cuando la víctima circulaba en una Yamaha XTZ 250 cilindradas, sin casco colocado, en sentido oeste–este desde Río Muerto hacia Lamadrid y por causas que se tratan de establecer, de manera imprevista colisionó contra un animal.

A raíz del impacto, la motociclista cayó sobre la cinta asfáltica y luego el personal del Centro de Salud de Lamadrid, constató que la joven se encontraba sin signos vitales.

El hecho fue puesto en conocimiento de la Dra. Gabriela Soledad Plaza, Jueza de Instrucción y Correccional Las Lomitas, quien direccionó el procedimiento.

Por otro lado, los integrantes de la Delegación Policía Científica Las Lomitas realizaron las actuaciones procesales en el lugar del hecho.

Luego, el cuerpo de la víctima fue entregado a los familiares para su inhumación.

Por el caso, se inició un expediente judicial con intervención de la Justicia provincial.







